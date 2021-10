Météo Algérie : pluies orageuses sur 5 wilayas

La météo en Algérie, bien que clémente en températures, est toutefois pleine de surprises ces derniers jours. Après un été particulièrement suffoquant, la capitale Alger, ainsi que plusieurs wilayas à travers le pays, ont connu des précipitations records, qui ont causé plusieurs dégâts matériels, mais aussi humains.

Les pluies ne sont pas près de s’arrêter, au grand bonheur des agriculteurs qui les attendaient depuis belle lurette. L’Office National de Météorologie a, en effet, annoncé pour aujourd’hui, le 28 octobre 2021, des précipitations sur cinq wilayas à travers le territoire national.

Il s’agit, selon le communiqué de l’ONM, des wilayas de Djelfa, Laghouat, Naama, El Bayadh et de Béchar. Le bulletin de l’ONM prendra effet à 15 heures, et expirera à 21 heures. Il s’agit de pluies orageuses. La quantité prévue varie entre 20 et 40 mm, indique encore l’ONM.

Prévision de l’ONM

Sur les régions de l’est, l’Office National de Météorologie prévoit un temps souvent voilé à localement nuageux ainsi que la formation de plusieurs foyers orageux isolés au niveau des hauts plateaux et des Aures. Cela mènera, toujours selon les prévision de l’ONM, à quelques pluies locales qui pourraient gagner les régions côtières dans la soirée.

Sur les régions ouest et centre, l’ONM indique que le temps sera voilé à nuageux, et parfois pré-nuageux. Au Sahara enfin, il est prévu que le ciel soit dégagé à partiellement voilé.

Les températures oscilleront de 21° à 24° sur les régions côtières. De 16° à 24° au niveau des Aures, des hauts plateaux et des régions de l’intérieur du pays. Enfin, de 18° à 38° sur les régions sahariennes..