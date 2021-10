Météo Algérie : pluies orageuses sur 3 wilayas de l’Est

Malgré l’arrivée de l’automne et l’approche de l’hiver, la pluie se fait rare. Les températures ont certes baissé, mais le climat demeure tout sec et le ciel tout avare. Les Algériens attendent avec impatience le retour de la pluie, qui fait tout le charme de la saison hivernale.

La journée d’hier, vendredi 22 octobre a été marqué par un temps clair et des températures modérées, à l’image d’un climat printanier, mis à part quelques nuages bas qui ont dominé certaines zones côtières.

Cependant, l’Office national de météorologie (OMS) avait émis le soir de ce vendredi un bulletin météorologique spécial (BMS) dans lequel il met en garde contre des pluies orageuses sur 28 wilayas notamment celles de l’ouest, de l’est, mais aussi de l’intérieur.

Qu’en t-il de la journée d’aujourd’hui 23 octobre ?

Pour ce qui de ce samedi 23 octobre, uniquement la région de l’Est algérien sera concernée par des perturbations climatiques. En effet, les services météorologiques prévoient des pluies orageuses dans trois wilayas, et ce, de 15 h jusqu’à 00 h. Il s’agit de la wilaya de : Sétif, M’sila et Bordj Bou Arreridj. Ces dernières ont été placées en vigilance (niveau : 1).

De ce fait, météo Algérie prévoit un temps couvert à nuageux, avec un ciel particulièrement gris, et ce, dans les régions de l’Est et de l’Ouest. Concernant le sud du pays, le temps reste stable avec des températures relativement modérées atteignant les 24 degrés. Au Nord, entre 15 et 19 degrés sera enregistré. Quant aux régions intérieures, les températures oscilleront entre 17 et 21 degrés.