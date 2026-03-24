Météo Algérie : pluies orageuses et vents forts persistent ce mardi 24 mars dans plusieurs wilayas

La situation météorologique reste agitée en ce mardi en Algérie. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent la poursuite d’un épisode instable, marqué par des pluies orageuses parfois importantes et des vents soutenus dans plusieurs régions du pays. En effet, cette configuration confirme la continuité des perturbations observées ces derniers jours, avec des conditions qui varient selon les régions et les horaires.

Dans ce contexte, plusieurs bulletins de vigilance viennent préciser les régions concernées ainsi que les créneaux les plus sensibles de la journée.

Alerte météo en Algérie : des pluies persistantes sur les régions de l’est en matinée

Dès les premières heures de la journée, les wilayas de l’est continuent d’enregistrer des pluies orageuses soutenues. Les services météorologiques maintiennent une vigilance particulière jusqu’à 09h00 ce mardi matin dans les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf.

Ces précipitations, parfois intenses, s’inscrivent dans la continuité de l’instabilité installée depuis la veille. Elles peuvent localement réduire la visibilité et rendre les conditions de circulation plus difficiles.

Perturbations météo : une instabilité qui se prolonge vers le sud

Plus au sud, l’activité orageuse ne faiblit pas. Les wilayas de Ouargla et Ghardaïa connaissent elles aussi des pluies orageuses localement importantes, avec une persistance annoncée jusqu’à la mi-journée.

Persistance des pluies en Algérie : quelles sont les wilayas en alerte aujourd’hui ?

D’ailleurs, la journée ne se limite pas à ces premières précipitations. Les prévisions annoncent un nouvel épisode orageux à partir de 15h00, qui devrait concerner plusieurs wilayas de l’ouest et des hauts plateaux.

Les régions de Naâma, El Bayadh et Béchar se préparent à des pluies orageuses localement importantes, susceptibles de se prolonger jusqu’à minuit. Ces précipitations pourraient se montrer irrégulières, alternant entre accalmies et averses plus soutenues.

Dans ces zones, les variations rapides des conditions météo nécessitent une vigilance accrue, notamment pour les déplacements en fin de journée.

Dans l’extrême sud du pays, l’instabilité s’installe en fin de journée. Les wilayas de Adrar et Bordj Badji Mokhtar devraient enregistrer des pluies orageuses à partir de 18h00, avec une persistance prévue jusqu’à l’aube de mercredi.

Vigilance météo : vents forts et tempêtes de sable au sud-est

En parallèle des précipitations, les services météorologiques signalent des vents forts accompagnés de soulèvements de sable dans plusieurs wilayas du sud-est. Ce phénomène concerne notamment Illizi, Djanet et Tamanrasset, entre midi et 21h00.

Ces rafales peuvent réduire considérablement la visibilité et compliquer les conditions de circulation. Les tempêtes de sable, souvent imprévisibles, exigent une vigilance renforcée de la part des automobilistes.