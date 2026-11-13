Météo Algérie : pluies orageuses et vents forts ce week-end, plusieurs wilayas concernées

Les conditions météorologiques s’annoncent agitées ce vendredi 13 novembre dans plusieurs régions de l’Algérie. Des pluies orageuses sont attendues dans le Sud et les Hauts Plateaux, tandis que des vents soutenus toucheront notamment le littoral Est et le Centre du pays. Des soulèvements de sable sont également prévus dans certaines zones.

Selon les alertes diffusées par les services de l’Office national de la météorologie (ONM), ces phénomènes concerneront plusieurs wilayas durant l’après-midi et la soirée de vendredi. Pour samedi 14 novembre, les prévisions annoncent la poursuite des pluies et des orages dans plusieurs régions du Sud.

Alerte météo : pluies orageuses prévues ce vendredi dans sept wilayas

Les précipitations accompagnées d’orages concerneront notamment les wilayas d’El Oued, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun et El Bayadh. Ces régions devront ainsi composer avec une instabilité météorologique susceptible de se prolonger au fil de la journée.

La situation sera différente sur les régions côtières et les Hauts Plateaux, où les vents constitueront le principal phénomène signalé par les services météorologiques.

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Météo du vendredi 13 novembre : vents violents dans ces régions

Les vents toucheront un large ensemble de wilayas, notamment Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Blida et Tipaza. Cette alerte concerne aussi les régions de Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’Sila et Djelfa.

Ces conditions pourraient s’accompagner de soulèvements de sable dans les wilayas de M’Sila et de Djelfa, avec une possible réduction de la visibilité, notamment sur les axes routiers exposés.

Les automobilistes doivent donc redoubler de prudence, particulièrement dans les secteurs concernés par les vents et les poussières soulevées.

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Météo Algérie : les pluies et les orages se poursuivent samedi

L’instabilité devrait se maintenir samedi dans plusieurs régions du Sud et des Hauts Plateaux. Les prévisions annoncent de nouvelles pluies et orages dans les wilayas de Ouargla, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun, El Bayadh et Laghouat.

Les habitants de ces régions devront ainsi rester attentifs à l’évolution des conditions météorologiques, alors que les précipitations devraient se poursuivre après les épisodes orageux de vendredi.

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Blida : une secousse tellurique de magnitude 4 enregistrée ce vendredi matin

Par ailleurs, une secousse tellurique a été enregistrée ce vendredi matin dans la wilaya de Blida. Selon le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), le tremblement de terre a été mesuré à une magnitude de 4,0 sur l’échelle de Richter.

La secousse s’est produite à 8h30. Son épicentre a été localisé à 3 kilomètres à l’est de Oued Djer, dans la wilaya de Blida.

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