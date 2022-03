Météo Algérie : pluies orageuses et chutes de grêles pour ce 18 mars 

À quelques jours seulement de l’arrivée de la saison printanière, les précipitations se poursuivent dans différentes régions du pays, ce qui n’est pas déplaisant après la saison hivernale relativement sèche que nous venons de traverser.

Pour ce vendredi 18 mars, l’Office National de la Météorologie (OMS) a prévu des orages de pluies accompagnés de chutes de grêles sur les régions Nord du pays, allant de la frontière tunisienne jusqu’à la frontière marocaine.

En effet, les services de l’OMS ont émis une alerte météo, de niveau 2, mettant en garde contre de fortes pluies qui toucheront les wilayas Nord-Ouest du pays et qui atteindront entre 30 et 50 mm et pourront dépasser les 70 mm localement.

Les wilayas concernées par cette alerte météo, et qui ont été placées en vigilance orange, sont : Tlemcen, Aïn Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Sidi Bel Abbes, Saïda, Mascara, Relizane et Aïn Defla.

Le bulletin spécial de l’OMS a également souligné que cette alerte météo était valable tout au long de la journée, et ce, jusqu’à 18h00 au moins.

Par ailleurs, les services de l’OMS ont aussi placé en vigilance jaune les wilayas du Nord-Est du pays, mettant en garde contre des orages de pluies dont la quantité atteindra les 50 mm localement. Les wilayas concernées par cette alerte sont : Alger, Souk-Ahras, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Mila, Oum-El-Bouaghi, Guelma, Tizi-Ouzou, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, El-Tarf, Boumerdes et Blida.

Températures prévues pour ce vendredi 18 mars

Sur son site internet, Météo Algérie a prévu des températures allant de 14 à 19 degrés Celsius sur les wilayas de Ténès, Oran, Béjaïa et Skikda. Cette baisse des températures sera aussi enregistrée dans les wilayas de : Bouira, Mila, Relizane, Guelma et Saïda ou elle frôlera les 12 degrés.

Il convient également de noter que pour leur part, les régions Sud du pays connaîtront des températures plus élevées au cours de la journée de ce 18 mars avec 19 degrés enregistrés à Béchar, 25 degrés à El Oued et 31 degrés à Djanet.