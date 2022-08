Météo Algérie : pluies orageuses au sud et canicule à l’est ce 16 août

Les températures chaudes persistent pour ce mardi 16 août 2022, sur les régions proches côtières et intérieures centre et est. Il est à noter que deux bulletins météo spéciaux (BMS) ont été émis par l’Office National de Météorologie (ONM). Le premier BMS est de niveau jaune, pluies orageuses et concernera In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. Le second est une alerte canicule pour 3 wilayas est : Annaba, Skikda et El Taref.

D’abord, pour les régions du Nord ; le ciel sera partiellement nuageux et semi-orageux, en particulier vers les régions de l’ouest et du centre du pays

A partir de midi, on s’attend à la formation de cellules orageuses sur l’intérieur, les hauts plateaux ouest et centre, susceptibles d’entraîner quelques pluies, ces dernières rejoignant les côtes dans la nuit.

Ensuite, concernant les régions du sud, on notera un ciel partiellement nuageux sur l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili, ainsi que sur la bande frontalière algéro-malienne, avec des orages isolés se formant à partir de midi, entraînant des averses de pluie

Mais aussi un temps partiellement nuageux sur le sud-ouest du pays, le désert central et le désert du nord, avec formation de tonnerre dans l’après-midi

Quant au reste des régions sahariennes, le ciel sera assez dégagé.

Les températures pour ce mardi 16 août

Pour ce mardi 16 août 2022, les températures restent élevées. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 30 et 38 degrés Celsius sur les zones côtières ; entre 34 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.