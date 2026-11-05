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Météo Algérie : des pluies orageuses dans 23 wilayas ce jeudi, voici les régions en alerte

NC
Nour Cherfi
2 min de lecture
Météo Algérie : des pluies orageuses dans 23 wilayas ce jeudi, voici les régions en alerte
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Météo Algérie — prévisions, vigilance et alertes par ville

Les conditions météorologiques restent perturbées en Algérie. Pour ce jeudi 5 novembre 2026, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) annonçant des pluies orageuses dans plusieurs régions du pays, notamment sur le littoral, les Hauts Plateaux et une partie de l’Est.

Classée au niveau de vigilance 1, cette alerte concerne au total 23 wilayas, où des précipitations sont attendues durant une grande partie de la journée. La validité du bulletin s’étend de 6h00 à minuit. Voici le détail des régions concernées par cette nouvelle alerte météo.

Alerte météo en Algérie : 23 wilayas concernées par les pluies orageuses

Selon la dernière alerte de l’ONM, les précipitations toucheront plusieurs régions du Nord et de l’Est du pays, avec un risque d’épisodes orageux.

Les wilayas concernées sont Alger, Tipaza, Blida, Boumerdès, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Skikda, Jijel, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Batna, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, Oum El Bouaghi et Tébessa.

Cette répartition place une large partie du littoral central et oriental sous surveillance, tout en incluant plusieurs wilayas des Hauts Plateaux et du Sud-Est.

À LIRE AUSSI : BMS pour fortes pluies en Algérie : vigilance « orange » dans 20 wilayas ce mercredi 4 novembre

À quelle heure les pluies sont-elles attendues ?

Ce bulletin météorologique d’alerter entre en vigueur jeudi 5 novembre à 6h00 et reste valable jusqu’à minuit.

Les précipitations pourraient ainsi concerner les régions signalées durant la matinée, l’après-midi et une partie de la soirée.

Il convient donc de suivre les éventuelles mises à jour météorologiques, notamment si de nouveaux bulletins viennent préciser l’intensité des précipitations ou prolonger leur période de validité.

À LIRE AUSSI : BMS jusqu’à 40 mm de pluie attendus : plusieurs régions sous vigilance ce mardi 3 novembre

Pluies orageuses : les consignes de prudence

Avec le retour des précipitations, les automobilistes et les habitants des régions concernées sont invités à rester vigilants. Il est recommandé de :

  • adapter la vitesse au volant aux conditions météorologiques et à l’état de la chaussée ;
  • éviter les déplacements non indispensables dans les zones fortement touchées ;
  • rester à distance des oueds et des cours d’eau ;
  • ne jamais tenter de traverser un passage inondé, même avec un véhicule ;
  • suivre les bulletins météorologiques et les consignes des autorités locales.

Les pluies orageuses peuvent rapidement compliquer les conditions de circulation, notamment dans les zones où les eaux de ruissellement s’accumulent.

Pour consulter les dernières prévisions et suivre l’évolution de cette alerte, rendez-vous sur le site officiel de l’Office national de la météorologie : www.meteo.dz.

À LIRE AUSSI : Alertes météo : pluies orageuses et vents forts annoncés dans plusieurs wilayas lundi 2 novembre

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