Météo Algérie : pluies, orages, vents violents… Que dit le bulletin de ce 24 avril ?

Alors que nous entamons ce mercredi 24 avril, une variété de conditions météorologiques s’annonce à travers différentes régions du pays. Laissez-nous vous guider à travers les prévisions détaillées pour que vous puissiez planifier vos activités en toute sérénité.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour les risques de “pluie” et d’ “orage” dans plusieurs wilayas de l’Est du pays. Il s’agit notamment de SOUK-AHRAS, MILA, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, GUELMA, BATNA, ANNABA, SÉTIF, CONSTANTINE, SKIKDA, JIJEL, et KHENCHELA. Ces régions pourraient connaître des précipitations et des orages, invitant ainsi à la prudence lors de vos déplacements et activités en extérieur.

De plus, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour des risques de “vent violent” et de “vent de sable” dans les wilayas de TAMANRASSET et IN GUEZZAM, dans l’extrême Sud. Cette alerte souligne la possibilité de vents forts et de soulèvements de sable, ce qui pourrait entraîner une réduction de la visibilité sur les routes.

Il est donc essentiel de rester vigilant et de prendre les précautions nécessaires, surtout sur les routes où la visibilité pourrait être altérée par les conditions météorologiques adverses. Restez à l’écoute des mises à jour météorologiques locales pour vous assurer de rester en sécurité tout au long de la journée.

À LIRE AUSSI :

>> Découverte macabre à Relizane : une hyène rayée, espèce protégée, retrouvée morte !

Bulletin Météo Algérie : que nous réserve le ciel ce mercredi 24 avril ?

Pour ce mercredi 24 avril, une palette de conditions météorologiques variées s’annonce à travers différentes régions du pays. D’après le bulletin météo de l’ONM, le ciel se montre plus clément dans les régions Ouest et Centre-Ouest du pays, où il sera généralement dégagé en début de journée, avant de devenir progressivement voilé en soirée. Des passages nuageux pourraient également survenir sur les hauts plateaux en fin de soirée, accompagnés de quelques pluies locales durant la nuit.

De plus, selon les prévisions de Météo Algérie, dans les régions Centre-Est et Est du pays, des nuages denses seront au rendez-vous avec des averses éparses. Quant aux régions sahariennes, un ciel souvent voilé à localement nuageux couvrira le Nord Bécharois, le Nord Sahara et les Oasis, avec de faibles précipitations possibles en matinée. Tandis que sur les autres régions du Sud, un ciel dégagé à partiellement voilé en général prévaudra.

En ce qui concerne les températures, elles afficheront une grande diversité selon les régions, avec des valeurs comprises entre :