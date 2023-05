Météo Algérie : pluies, orages, vents… quel temps fera-t-il ce mardi 23 mai ?

Le mois de mai marque souvent une transition vers des températures plus chaudes, signe de l’arrivée imminente de l’été. Les journées s’allongent et les températures augmentent progressivement. C’est le moment idéal pour profiter de conditions météorologiques agréables et pour planifier des activités en extérieur. Cependant, de fortes précipitations peuvent également caractériser les prévisions météo du mois de mai. D’ailleurs, depuis la semaine passée, des averses de pluies persistent sur différentes régions du pays.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) plaçant en vigilance « orange » les wilayas de Mostaganem, Chlef et Relizane. Ces dernières connaîtront des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, avec rafales de vent sous orages, et ce, du lundi à 21h00 au mardi à 09h00. Selon le BMS de Météo Algérie, durant la validité de cette alerte, les quantités de pluie attendues atteindront entre 20 et 40 mm.

En outre, les services de l’ONM ont aussi placé en vigilance jaune « orage » les wilayas d’Oran, Mostaganem, Relizane, Tiaret, Chlef, Tissemsilt, Tipaza, Ain Defla, Médea, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna et Khenchela. Mais aussi, Tebessa, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Constantine, Skikda, Mila et Jijel.

Par ailleurs, il convient également de noter que de forts vents continueront d’affecter plusieurs wilayas du Sud. En effet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Timimoun, Adrar, El Meniaa, In Salah, Ouargla, Touggourt, El Oued, Ouled Djellal et El M’Ghair.

Quelles sont les prévisions Météo en Algérie pour ce 23 mai ?

Dans son bulletin météo de ce mardi 23 mai 2023, l’ONM a prévu « un ciel passagèrement nuageux sur les régions Ouest du pays, avec des pluies locales sur la partie Est des régions côtières et Intérieures de la zone ». De plus, Météo Algérie a fait savoir qu’ « un ciel souvent voilé à nuageux marquera les régions du Centre et de l’Est, avec quelques averses de pluies parfois orageuses sur le Centre-Ouest en matinée, gagnant le Centre-Est et l’Est l’après-midi ». Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, les mêmes services ont prévu « un ciel dégagé partiellement voilé ».

Du côté du mercure, les températures maximales prévues ce mardi oscilleront entre 19 et 28 °C sur les régions côtières, entre 21 et 30 °C sur les régions intérieures et entre 26 et 44 °C sur les régions sahariennes. Avec 19 °C à Tipaza, 20 °C à Tenes, 24 °C à Béjaia, 26 °C à Tlemcen et 28 °C à El Tarf. Aujourd’hui, la température atteindra 25 °C à Mascara et à Bouira, 26 °C à Tebessa et à Relizane et 28 °C à Guelma. Mais aussi, 26 °C à Laghouat, 29 °C à Tindouf et 38 °C à Illizi.