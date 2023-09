Météo Algérie : pluies, orages… les prévisions pour ce mardi 12 septembre

La journée d’aujourd’hui, 12 septembre 2023, sera principalement nuageuse sur une grande partie du territoire national, avec des tendances orageuses attendues dans plusieurs wilayas intérieures et à l’ouest du pays.

Météo Algérie a annoncé une alerte vigilance jaune à ALGER, SIDI-BEL-ABBÈS, TIPAZA, TISSEMSILT, IN-GUEZZAM, LAGHOUAT, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, RELIZANE, BÉJAÏA, BÉNI-ABBÈS, MSILA, BORDJ-BADJI-MOKHTAR, TIARET, TAMANRASSET, IN-SALAH, TIZI-OUZOU, CHLEF, BATNA, MOSTAGANEM, TINDOUF, SÉTIF, AÏN-TÉMOUCHENT, DJELFA, TLEMCEN, EL-BAYADH, AÏN-DEFLA, MÉDÉA, ADRAR, SAÏDA, NAÂMA, BOUMERDÈS, BOUIRA, MASCARA, ORAN, BLIDA et BÉCHAR.

Les wilayas du nord connaîtront un ciel partiellement nuageux pour la majeure partie de la journée, avec quelques éclaircies, en particulier dans les wilayas du nord-est et du centre. Les wilayas de l’ouest auront une journée complètement voilée.

Il fera 26°C à Alger, 24°C à Boumerdès, 31°C à Tizi Ouzou, 26°C à Jijel et Skikda, 23°C à Mostaganem, 25°C à Bejaia et 25°C à Oran.

Dans les wilayas de l’intérieur, le ciel sera également voilé sur la majorité des wilayas. Les températures oscilleront entre 27 et 37 degrés, avec des tendances orageuses prévues dans plusieurs d’entre elles, notamment à Bouira, Médéa, Tissemsilt, El Bayadh, Saïda, Tiaret, Ain Defla, Naama et Béchar.

Dans le sud de l’Algérie, le ciel sera dégagé dans les wilayas de l’extrême sud, mais des nuages épais sont annoncés à Timimoun et El Meniaa. Il fera 43°C à In Salah, 40°C à Tindouf, 42°C à In Guezzam, 37°C à Illizi, et 35°C à Djanet.