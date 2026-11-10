Météo Algérie : pluies, orages et vents violents mardi et mercredi, voici les wilayas concernées

Les conditions météorologiques resteront instables dans plusieurs régions de l’Algérie durant les prochaines heures. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent, dans leur dernière mise à jour publiée ce mardi à 6h00, la poursuite des précipitations et des épisodes orageux dans l’Ouest et le Sud-Ouest du pays.

Cette dégradation devrait se prolonger mercredi 11 novembre, avec un risque de pluies orageuses dans certaines wilayas, mais également des vents soutenus et des soulèvements de sable dans plusieurs régions de l’intérieur et du Sud-Ouest.

Ces phénomènes ne concerneront toutefois pas les mêmes régions ni les mêmes périodes. Voici le détail des prévisions météorologiques pour ce mardi après-midi et mercredi.

Météo Algérie : des pluies orageuses attendues ce mardi après-midi

Pour ce mardi 10 novembre, l’ONM prévoit des précipitations dans quatre wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest.

Les régions concernées sont Sidi Bel Abbès, Naâma, Béchar et Tindouf. Les pluies devraient affecter ces wilayas au cours de la journée, tandis que les conditions météorologiques resteront également propices aux orages dans plusieurs secteurs.

Dans son bulletin complémentaire, l’ONM a précisé que des pluies orageuses localement importantes sont à prévoir à partir de 15h00 et jusqu’à minuit. Cette alerte concerne notamment Saïda, Sidi Bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

En plus des pluies annoncées, les épisodes orageux devraient toucher plusieurs wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest. Cette alerte concerne les wilayas de Saïda, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

À LIRE AUSSI : Pluies, orages et vents violents attendus dans plusieurs wilayas : les alerte en cours ce 9 novembre

La météo du mercredi 11 novembre : pluies orageuses et vents violents dans ces wilayas

La dégradation météorologique devrait se poursuivre mercredi, mais les précipitations annoncées concerneront principalement le littoral Ouest. Selon les prévisions de l’ONM, des pluies et orages affecteront les wilayas d’Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen.

Ces régions devront ainsi faire face à un temps instable au cours de la journée de mercredi. La situation pourrait également se montrer plus délicate sur les routes, notamment en cas de fortes précipitations ou de baisse de visibilité.

Les prévisions météorologiques annoncent également des vents soutenus dans plusieurs régions du pays pour mercredi 11 novembre. Cette alerte concerne les wilayas de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

Les vents toucheront ainsi plusieurs régions de l’Est et des Hauts Plateaux, mais également une partie de l’Ouest et du Sud-Ouest.

Un autre phénomène météorologique est attendu mercredi dans plusieurs régions de l’Ouest et du Sud-Ouest. Des soulèvements de sable affecteront les wilayas de Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

Cette situation pourrait entraîner une diminution de la visibilité, notamment sur les routes exposées et dans les zones ouvertes. Les régions concernées par cette alerte devront donc rester vigilantes, particulièrement en cas de déplacement.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Pour suivre l’évolution des prévisions et consulter les dernières alertes, les citoyens peuvent se référer au site officiel de l’Office national de la météorologie : www.meteo.dz.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : des pluies et des orages dans 14 wilayas ce dimanche, voici les régions concernées

Protection civile : 24 morts dans des accidents de la route en une semaine

Sur un autre volet, les services de la Protection civile ont enregistré 1 467 accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas du pays durant la semaine, faisant 24 morts et 1 771 blessés, selon le bilan hebdomadaire communiqué mardi.

La wilaya de Constantine a enregistré le bilan le plus lourd, avec quatre décès et 60 blessés dans 54 accidents de la route.

Au cours de la même période, les équipes de la Protection civile sont également intervenues pour prendre en charge 55 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone, émanant d’appareils de chauffage et de chauffe-eau utilisés à l’intérieur des habitations.

Deux décès liés à cette intoxication ont été enregistrés dans les wilayas d’Alger et de Djelfa. Par ailleurs, les services de secours ont procédé à l’extinction de 720 incendies, notamment des incendies domestiques, industriels et divers. Les wilayas d’Alger, de Blida et d’Oran ont enregistré les interventions les plus importantes, avec respectivement 108, 43 et 29 incendies.

À LIRE AUSSI : Accident de voiture en Algérie : constat amiable, délai de 7 jours et indemnisation par l’assurance