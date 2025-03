Météo Algérie : pluies, orages et vents violents au programme ce jeudi 13 mars

En cette fin de semaine, le temps reste agité sur plusieurs régions du pays. Des pluies soutenues et des orages persistent, accompagnés de vents violents et de soulèvements de sable dans certaines wilayas. Voici les prévisions météorologiques détaillées pour ce jeudi 13 mars 2025.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune en raison des risques de pluies et d’orages. Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de Tipaza, Aïn Defla, Médéa, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira et Djanet.

Par ailleurs, Météo Algérie signale également des conditions météorologiques difficiles dans le Sud et l’Ouest du pays. L’ONM a placé les wilayas de Béni Abbès, Timimoun, Béchar et El Bayadh en vigilance jaune en raison de vents violents pouvant provoquer d’importants soulèvements de sable, réduisant ainsi la visibilité et rendant les déplacements plus compliqués.

La prudence est donc de mise pour les habitants de ces régions, notamment sur les axes routiers où les conditions de circulation pourraient être perturbées. Il est aussi important de suivre les mises des services de Météo Algérie concernant l’évolution de la situation météorologique.

Météo du jeudi 13 mars : que nous réserve le temps aujourd’hui ?

En plus des alertes météo en vigueur, les prévisions pour ce jeudi 13 mars annoncent un ciel généralement voilé à localement nuageux sur l’ensemble des régions Nord du pays. Des pluies parfois orageuses concerneront d’abord l’intérieur de l’Ouest et du Centre avant de s’étendre progressivement vers l’Est.

Au Sud, le Nord du Sahara connaîtra un ciel partiellement voilé, tandis que le reste des régions sahariennes profitera d’un temps dégagé et stable.

Phénomène La Niña : un impact temporaire sur les températures mondiales

Le phénomène climatique La Niña, connu pour son effet de refroidissement des températures mondiales, devrait être de courte durée, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Apparue en décembre, cette variation climatique ne devrait pas s’éterniser, les températures du Pacifique équatorial revenant rapidement à la normale.

D’après les prévisions de l’OMM, la probabilité de conditions neutres – ni El Niño, ni La Niña – s’élève à 60 % entre mars et mai, et atteint 70 % entre avril et juin. L’organisation souligne cependant que ce phénomène ne suffira pas à atténuer les effets du réchauffement climatique, rappelant que janvier 2025 a été le plus chaud jamais enregistré.

La Niña se caractérise par un refroidissement des eaux du Pacifique équatorial et des perturbations dans la circulation atmosphérique, influençant les régimes de précipitations et de vents, notamment sous les tropiques. Toutefois, aucun épisode El Niño n’est à prévoir entre mars et juin, selon l’OMM.

Celeste Saulo, secrétaire générale de l’organisation, met en avant l’importance des prévisions saisonnières pour anticiper les risques climatiques. Ces outils permettent d’alerter rapidement et de minimiser les impacts dans des secteurs sensibles comme l’agriculture, l’énergie et les transports, tout en contribuant à sauver des vies grâce à une meilleure préparation aux catastrophes naturelles.