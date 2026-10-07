Météo Algérie : pluies, orages et vents de sable ce mercredi, la perturbation se poursuit jeudi

Le ciel algérien reste chargé. Pour ce mercredi 7 octobre, l’Office national de la météorologie (ONM) reconduit une alerte de niveau 1 visant des pluies et une activité orageuse étendue à une trentaine de wilayas. Dans le Grand Sud, le vent soulève par ailleurs d’importants tourbillons de sable. Aucune accalmie n’est annoncée avant vendredi, puisque la météo en Algérie restera agitée tout au long de la journée de jeudi.

Les précipitations arrosent ce mercredi un très large couloir de wilayas du Centre, de l’Est, des Hauts-Plateaux et du Sud.

L’alerte de niveau 1 de l’ONM concerne notamment Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Tiaret, Saïda, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, In Salah, Adrar et Tindouf.

L’activité orageuse concernera pour sa part un périmètre encore plus large. L’alerte s’étend à El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Saïda, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, In Salah, Adrar, Tindouf, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

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Vents et vents de sable sous surveillance dans le Sud

Au-delà des pluies et des averses, un second phénomène retient l’attention des prévisionnistes. Des rafales accompagnées de tourbillons de sable balaient en effet le secteur d’Adrar et celui de Bordj Badji Mokhtar. La visibilité pourrait y chuter brutalement, parfois en quelques minutes.

Les automobilistes qui empruntent les axes sahariens doivent redoubler d’attention. Ces épisodes ne sont pas inédits dans la région : au printemps dernier, des soulèvements de sable conjugués à des vents violents avaient déjà placé plusieurs wilayas du Sud en vigilance renforcée.

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La journée de jeudi s’annonce dans la même tonalité. De nouvelles pluies orageuses sont à prévoir dans de nombreuses régions, allant du littoral Est jusqu’aux confins du Sud-Ouest. L’alerte concerne les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Oum El Bouaghi, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Saïda, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Ce mois d’octobre s’inscrit décidément sous le signe de l’instabilité. Dès le 1er du mois, un bulletin de niveau 2 annonçait jusqu’à 40 mm de pluie dans les wilayas sahariennes, signe d’une saison particulièrement arrosée.

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Onze blessés dans une collision à Bordj Bou Arréridj

Sur un tout autre registre, la Protection civile a été mobilisée très tôt ce mercredi. À 4h55, ses équipes sont intervenues sur la RN60A, au niveau de la commune d’El Mehir, dans la daïra de Mansoura.

Un bus et une voiture légère s’y sont percutés. Le bilan fait état de onze blessés, touchés à des degrés divers. Les secouristes leur ont prodigué les premiers soins sur place avant un transfert vers l’établissement hospitalier de la localité.

Deux ambulances et un camion anti-incendie ont été déployés pour cette opération. Les autorités rappellent que la prudence au volant s’impose d’autant plus lorsque les conditions météorologiques se dégradent, une recommandation déjà formulée lors des précédents épisodes de pluies et d’orages de cette année.

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