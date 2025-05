Météo Algérie : pluies, orages et vents de sable au programme ce vendredi 16 mai !

Depuis mardi, un temps instable s’est installé sur une grande partie du territoire national. Les averses ont déjà touché de nombreuses régions, et les prévisions pour ce vendredi confirment la persistance de conditions météorologiques perturbées. L’Office National de la Météorologie (ONM) a publié de nouveaux bulletins d’alerte de niveau 1, annonçant de fortes pluies orageuses, des vents violents et des tempêtes de sable dans plusieurs wilayas.

Selon les services de Météo Algérie, les pluies et des orages ont commencé à s’abattre sur certaines régions hier, et continueront de tomber ce vendredi. Cette alerte météo concerne les wilayas de Tébessa, Khenchela, M’sila, Djelfa, El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Souk Ahras, Guelma et Constantine.

Ces prévisions météorologiques pluvieuses affecteront aussi les wilayas de Mila, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, ainsi que Tamanrasset, Djanet et Aïn Guezzam.

Alerte météo : vents violents et vents de sable attendus dans ces wilayas

Outre les pluies et les orages, des vents de sable viendront compliquer la situation dans plusieurs wilayas du sud. L’ONM signale des vents forts et des soulèvements de sable à Biskra, El M’Ghair, Ouled Djellal, El Oued, Touggourt, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Naâma, Béchar, Ghardaïa, Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Djanet et Aïn Guezzam. Ces phénomènes pourraient réduire considérablement la visibilité et perturber la circulation routière dans les régions concernées.

Quant aux vents violents, ils souffleront notamment à Biskra, El M’Ghair, Ouled Djellal, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, El Bayadh et Naâma, avec des rafales pouvant atteindre des vitesses dangereuses. Face à ces conditions météorologiques difficiles, la vigilance reste de mise.

Les autorités recommandent aux citoyens de suivre régulièrement les mises à jour météo diffusées via ses canaux officiels. De son côté, la Protection Civile a déjà mené plusieurs interventions de sauvetage et d’assistance, notamment dans des wilayas fortement touchées par les pluies, où des inondations et des dégâts matériels ont été signalés.

Selon la Protection Civile, le bilan humain de ces intempéries s’alourdit. Dans la wilaya de Djelfa, une montée soudaine des eaux a provoqué le renversement d’un autocar, entraînant la mort tragique de trois personnes et faisant 33 blessés. Les équipes de secours ont été mobilisées en urgence pour évacuer des automobilistes piégés, dégager des camions bloqués et sécuriser plusieurs zones à risque. Cette situation met en évidence la dangerosité de ces phénomènes climatiques extrêmes et la nécessité de rester vigilant et de limiter les déplacements en période d’alerte météo.