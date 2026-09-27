Météo Algérie : pluies, orages et vents de sable attendus ce dimanche et lundi

La météo s’annonce encore instable dans plusieurs régions du sud de l’Algérie en ce début de semaine. Pour ce dimanche 27 septembre 2026, des pluies accompagnées d’orages, des vents et des phénomènes de sable sont à prévoir dans plusieurs wilayas du Sahara. La situation devrait évoluer lundi 28 septembre, avec de nouvelles zones concernées par les précipitations et les orages.

Pluies, orages et vents annoncés ce dimanche 27 septembre

Pour ce dimanche, les services météorologiques signalent plusieurs phénomènes dans le Sud. La wilaya d’Illizi est concernée par des pluies, des orages et des vents. Des pluies accompagnées d’orages sont également prévues à Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Concernant les vents, la wilaya de Djanet est particulièrement concernée. Par ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont prévu des vents de sable à Illizi, Tamanrasset et In Guezzam, appelant à la prudence, notamment pour les déplacements dans les zones exposées.

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Alerte météo en Algérie : de nouvelles wilayas concernées lundi 28 septembre

Pour la journée du lundi 28 septembre, les conditions météorologiques resteront instables dans plusieurs régions du pays. Des pluies sont à prévoir à Sidi Bel Abbès, Naâma, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Les orages devraient également concerner un nombre plus important de wilayas, notamment Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Saïda, Naâma, Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Enfin, des vents accompagnés de vents de sable sont prévus à In Salah. La prudence reste donc recommandée dans les régions concernées, particulièrement lors des épisodes orageux et en cas de réduction de la visibilité liée aux phénomènes de sable.

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Deux morts dans un accident à Jijel

Deux personnes, un homme et une femme, ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu ce dimanche matin sur la RN43, au niveau de l’oued Djendjen, dans la commune de l’Emir Abdelkader, relevant de la daïra de Taher, dans la wilaya de Jijel.

Selon les services de la Protection civile, l’accident s’est produit après qu’une voiture a dévié de sa trajectoire avant de chuter dans l’oued, au niveau de la route nationale 43.

Le bilan communiqué dans un premier temps fait état de deux décès, un homme et une femme. Les opérations d’intervention étaient toujours en cours au moment de la communication de la Protection civile.

D’importants moyens ont été mobilisés sur place, notamment trois ambulances, un camion de secours ainsi que trois plongeurs.

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