Météo Algérie : pluies, orages et vents au programme ce mercredi 29 octobre

Un changement de temps s’annonce en cette fin de semaine. Après plusieurs journées marquées par un temps calme, la pluie refait son apparition ce mercredi 29 octobre sur une large partie du territoire national. Selon les prévisions des services météorologiques, ces conditions automnales devraient se poursuivre jusque dans la matinée de jeudi.

Le bulletin météo du jour prévoit un ciel souvent couvert sur l’ensemble des régions du Nord, accompagné de pluies parfois orageuses. Ces précipitations toucheront plusieurs wilayas, tandis que quelques éclaircies resteront possibles à l’extrême Est du pays. Plus au Sud, le temps restera globalement stable avec un ciel dégagé et des températures clémentes.

Alerte météo en Algérie : vigilance « jaune » pluies et orages dans ces wilayas

Les services de Météo Algérie ont émis une alerte concernant des pluies orageuses abondantes attendues dès ce mercredi après-midi. Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de : Alger, Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Tizi Ouzou, Batna, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Jijel, Aïn Defla, Médéa, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara et Blida.

Ces pluies débuteront vers 15h et se prolongeront jusqu’à 3h du matin jeudi, selon le même bulletin. Les quantités de précipitations pourraient varier d’une région à l’autre.

En parallèle, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce également des vents forts sur certaines wilayas, notamment El Bayadh, Naâma, Sidi Bel Abbès et Tlemcen. Ces rafales pourraient atteindre des vitesses élevées, soulevant parfois des nuages de sable et réduisant la visibilité sur les routes.

Ce retour des pluies marque une véritable transition vers un temps typiquement automnal, après une période de chaleur et de sécheresse prolongée. Les habitants doivent rester vigilants face au risque de fortes averses locales.

Le SILA 2025 ouvre ses portes ce mercredi 29 octobre : ETUSA dévoile son programme spécial !

L’événement littéraire le plus attendu de l’année démarre ce mercredi 29 octobre à Alger. La 28ᵉ édition du Salon international du livre d’Alger (SILA) ouvre officiellement ses portes au Palais des expositions des Pins Maritimes, pour le plus grand plaisir des passionnés de lecture. Les visiteurs pourront profiter de cette grande fête du livre jusqu’au 8 novembre prochain, entre rencontres, dédicaces et découvertes littéraires.

À cette occasion, l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain (ETUSA) a annoncé la mise en place de navettes spéciales pour faciliter le déplacement des visiteurs vers le site du salon. Dans un communiqué publié mardi, l’entreprise publique précise que ces navettes seront opérationnelles du jeudi jusqu’à la clôture du SILA, le 8 novembre.

Le dispositif de transport couvrira plusieurs stations stratégiques de la capitale, notamment El Harrach, Place des Martyrs, Place du 1er Mai, Place Audin, Baraki, Ben Aknoun, Hammadi, ainsi que les communes environnantes telles que Rouiba et Sidi Abdellah.

Les premiers départs vers le Palais des Expositions démarreront à 10h00, tandis que la dernière navette retour quittera le site à 20h30. L’ETUSA précise que le prix du ticket est fixé à 50 dinars pour les zones urbaines et 100 dinars pour les zones suburbaines.