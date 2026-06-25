Météo Algérie : pluies, orages et forte chaleur au programme de ce long week-end

Ce jeudi 25 juin 2026, l’Algérie célèbre Achoura, journée chômée et payée qui offre à de nombreux citoyens un long week-end bien mérité. Sauf que la météo, elle, n’a pas prévu de faire relâche. L’Office National de la Météorologie (ONM) a publié ce matin même deux bulletins de vigilance distincts : des pluies orageuses attendues dans plusieurs wilayas du Sud et des Hauts Plateaux en fin d’après-midi, et une vague de chaleur qui s’abat dès l’aube sur cinq wilayas du littoral est. Un double épisode à surveiller de près avant d’organiser vos activités.

À LIRE AUSSI : Alerte météo du 24 juin : fortes pluies orageuses et vague de chaleur dans plusieurs régions

Alerte orages en Algérie : six wilayas en vigilance jaune entre 15h et 21h

La première alerte concerne un risque de précipitations orageuses placé au niveau 1 (jaune). La fenêtre de risque est précise : de 15h00 à 21h00 ce jeudi. Six wilayas sont directement visées par ce bulletin.

Il s’agit de Tébessa, Khenchela, Laghouat, El Bayadh, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Un arc qui s’étire des Aurès jusqu’aux confins du Sahara, couvrant à la fois les Hauts Plateaux de l’Est et l’extrême sud du pays. Les automobilistes circulant sur ces axes sont invités à redoubler de prudence : chaussées glissantes et visibilité réduite sont à anticiper en fin d’après-midi. Ce type de configuration orageuse sur le Grand Sud n’est pas inédit cet été, puisque des alertes similaires avaient déjà touché Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam début juin.

Vague de chaleur sur le littoral est : cinq wilayas côtières sous la canicule

Pendant que le Sud se prépare aux orages, la côte est du pays suffoque. Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf sont placées en vigilance pour une vague de chaleur s’étalant de 07h00 à 18h00. Ces cinq wilayas côtières cumulent humidité et températures élevées, une combinaison particulièrement éprouvante pour l’organisme.

Ce n’est pas la première fois que ce couloir littoral de l’Est se retrouve en première ligne. Dès le 2 juin, ces mêmes wilayas avaient déjà subi un épisode caniculaire similaire signalé par l’ONM. Les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques doivent éviter toute exposition directe au soleil entre 11h et 16h. S’hydrater régulièrement reste le réflexe prioritaire, même sans sensation de soif.

À LIRE AUSSI : Alerte canicule et orages ce mardi 23 juin : découvrez quelles sont les wilayas concernées ?

Un été 2026 sous haute tension météorologique en Algérie

Ces deux alertes météo du 25 juin s’inscrivent dans une tendance lourde qui caractérise l’été 2026. Depuis la mi-juin, les alertes se succèdent à un rythme soutenu sur l’ensemble du territoire. Le 21 juin, des températures comprises entre 43 et 45 °C avaient été enregistrées dans plusieurs wilayas du centre et de l’ouest, avec une vague de chaleur atteignant jusqu’à 45 °C sur certaines régions.

Le paradoxe climatique se confirme saison après saison. Certaines wilayas cumulent les deux dangers en l’espace de quelques heures : une chaleur accablante en matinée, des cellules orageuses violentes en soirée. Les spécialistes de l’ONM rappellent que ces épisodes, bien que brefs, peuvent se révéler redoutables par leur intensité localisée. Pour les habitants des régions proches des oueds, le risque de crues subites reste une réalité à ne pas sous-estimer.

Face à cette instabilité persistante, une seule source fait référence pour suivre l’évolution de la situation en temps réel : les bulletins officiels de Météo Algérie, disponibles sur leur site officiel.

À LIRE AUSSI : Vigilance météo : double alerte ce lundi 22 juin entre canicule record et pluies orageuses