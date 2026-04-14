Météo Algérie : pluies et vigilance persistantes ce mercredi 15 avril, plusieurs wilayas en alerte

Un temps instable continue de s’imposer en Algérie cette semaine. Si une amélioration timide commence à se dessiner dans certaines régions, d’autres restent sous l’emprise de pluies soutenues, parfois accompagnées de désagréments notables. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent ainsi plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS) pour ce mercredi 15 avril, appelant à la vigilance dans plusieurs wilayas.

Selon les prévisions météorologiques, des précipitations importantes persistent dans plusieurs régions, notamment à l’est. Les wilayas d’El Tarf, Souk Ahras et Guelma enregistrent les cumuls les plus significatifs, avec des quantités de pluie estimées entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 60 mm. Cette situation devrait se maintenir à partir de mercredi à 03h00 jusqu’à jeudi à 06h00.

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Dans le même sillage, les wilayas de Skikda et Annaba connaissent également des pluies, certes moins intenses mais non négligeables, avec des cumuls oscillant entre 20 et 30 mm. Cette alerte météo reste valable ce mercredi de 03h00 jusqu’à 15h00. Ces conditions confirment que la façade est du pays reste particulièrement exposée à cette instabilité persistante.

Intempéries en Algérie : que dit le bilan de la Protection civile ?

Au-delà des chiffres, ces épisodes pluvieux laissent déjà des traces sur le terrain. La Direction générale de la Protection civile dresse un bilan d’interventions révélateur de l’ampleur des perturbations enregistrées ces dernières heures.

Dans la wilaya de Boumerdès, les secours poursuivent les recherches pour retrouver une personne emportée par les eaux de l’oued Tartariq, dans le quartier Boukroucha. À Ouled Heddadj, les équipes ont rapidement évacué les eaux infiltrées dans une habitation, évitant une aggravation de la situation.

Même scénario à Blida, où le débordement de l’oued Ali a provoqué des infiltrations dans plusieurs logements à Ouled Slama. À Oum El Bouaghi, les interventions ont ciblé des commerces et habitations touchés par les eaux pluviales, notamment à Sidi Rghis et à Aïn Babouche.

Dans la wilaya de Guelma, plusieurs communes, dont Fadjoudj et Kalaa Bousbaa, ont enregistré des débordements d’oueds, entraînant des infiltrations dans des habitations, des infrastructures publiques et même des unités de production. Les équipes ont multiplié les opérations de pompage pour contenir les dégâts.

Circulation perturbée et vigilance de mise

Dans la capitale, les intempéries ont provoqué un glissement de terrain à Gué de Constantine, touchant deux véhicules sans faire de victimes. D’autres incidents ont été signalés à Aïn Benian et Bologhine, avec des effondrements partiels sans conséquences humaines, mais révélateurs de la fragilité de certaines infrastructures face à ces conditions.

Dans la wilaya d’El Tarf, les services de secours ont intensifié leurs interventions, notamment pour évacuer les eaux ayant envahi plusieurs quartiers et habitations. À Aïn El Karma, ils ont même secouru une personne piégée dans son véhicule après la montée des eaux d’un oued.

Face à cette situation, les autorités appellent à la prudence, notamment sur les routes où la visibilité et l’adhérence peuvent rapidement se dégrader. Si une amélioration progressive semble se profiler dans certaines régions, la prudence reste de mise dans les zones encore affectées par ces pluies persistantes.