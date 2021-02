Météo Algérie : Pluies et vents violents sur plusieurs wilayas 

Dans son bulletin de ce mercredi, 24 février, l’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde contre des pluies et des vents violents qui s’abattront sur plusieurs wilayas du pays.

Les services de Météo Algérie ont mis en garde contre des pluies fortes qui affecteront plusieurs wilayas du pays, il s’agit de : Ghardaïa, El Menia et Timimoune. En effet, l’Office National de la Météorologie a indiqué que les quantités de pluies attendues varient entre 20 et 30 mm localement et que ce bulletin est valable, ce mercredi, à compter de 6 heures du matin jusqu’à 15 heures de l’après-midi.

Par ailleurs, les services de l’ONM ont également émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS), mettant en garde contre des vents violents d’une vitesse allant de 60 à 70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois les 80 km/h, qui affecteront le secteur Est à Nord-Est.

Selon la même source, ces vents souffleront parfois en rafales avec des soulèvements de sables locaux réduisant la visibilité, et ce au niveau des wilayas de : El Oued, Ouargla, Touggourt, Ghardaïa, le Sud de Laghouat, le Sud d’El Bayadh, El Golea, Timimoune, Adrar, In Salah et Illizi.

Météo Algérie a également fait savoir que cette alerte météorologique, de niveau 2, est valable à partir de ce 24 février, à 10 heures, et ce jusqu’à demain, jeudi, 25 février, à 12 heures.

CRAAG : Secousse tellurique à Sétif

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a indiqué qu’une secousse tellurique de magnitude 4,8 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée, ce mercredi, 24 février, à 02h51, et que son épicentre a été localisé à 9km au Sud-Ouest de Rasfa, wilaya de Sétif.

La Protection Civile de la wilaya de Sétif a fait savoir qu’aucune perte humaine n’a été recensée suite à cette secousse, notant, toutefois, que des chutes de pierres et des rochers ont été signalées au niveau de la route nationale (RN) n°28 reliant entre Rasfa et le chemin de wilaya n°9 ainsi que des fissurations au niveau d’un immeuble résidentiel situé à la cité 50 logements à Salah Bey.