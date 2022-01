Météo Algérie : pluies et vents violents sur plusieurs wilayas

Aujourd’hui, le 10 janvier 2022, la pluie signe son retour après quelques jours d’absence. C’est suite au temps d’un weekend ensoleillé que les précipitations reprendre sur plusieurs régions du pays. Outre les pluies, des vents violents sont également attendus sur plusieurs wilayas.

Ce sont trois alertes de niveau 2 (orange) que l’Office National de la Météorologie a publié. Dans ses prévisions, l’ONM indique que des pluies vont toucher des wilayas du centre, de l’ouest, mais aussi de l’est du pays. Ces précipitations vont être enregistrées au nord, mais aussi dans des wilayas de l’intérieur.

Les prévisions de l’ONM

La première alerte lancée par l’ONM concerne des pluies dont les quantités vont varier entre 20 et 40 mm, et qui vont toucher les wilayas de El Tarf, Annaba, Skikda, Souk Ahras et Guelma. Cette alerte est, rappelons le, de niveau 2, et sa validité s’étale, toujours selon la même source, du lundi 10 janvier 2022 à 03 h 00 au mardi 11 janvier 2022 à 03 h 00.

La deuxième alerte concerne également des pluies dont les quantités vont aller de 20 à 40 mm, mais qui vont s’abattre cette fois sur les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif, Mila et Constantine. Ce BMS à une validité qui va du lundi 10 janvier 2022 à 09 h 00 au mardi 11 janvier 2022 à 03 h 00.