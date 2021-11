Météo Algérie : pluies et vents dans plusieurs wilayas du nord

Plusieurs wilayas du nord du pays seront au rendez-vous, ce lundi 8 novembre 2021, avec de fortes pluies, parfois sous forme d’orages, indique Météo Algérie dans un bulletin météo (BMS)

Selon la carte de vigilance publiée sur le site de l’Office de national de météorologie, 8 wilayas sont placées en vigilance jaune pluie. Il s’agit des wilayas d’Alger, Bordj Bou Arreridj, Béjaia, Tizi Ouzou, Sétif, Jijel, Boumerdès et Bouira.

Les quantités attendues sont estimées à 40 mm. La validité du bulletin s’étalera de 18 h 00 de ce lundi jusqu’à la matinée de demain mardi, précise encore la même source.

Dans une autre alerte, plusieurs zones côtières sont placées en vigilance vents violents et vagues dangereuses. Les rafales attendues peuvent atteindre entre 50 et 70 km/h provoquant des vagues de plus de 4,5 mètres.

Les zones côtières concernées sont El Kala, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaia, Azeffoun, Déllys, Alger, Bouharoune et Ténés. La validité de l’alerte s’étalera jusqu’à la matinée de demain mardi.

Les prévisions et températures maximales attendues pour aujourd’hui

Sur les régions ouest du pays, excepte des nuages bas denses en matinée sur les hauts plateaux, le temps sera dégagé à nuageux durant cette journée de lundi 8 novembre.

Sur le nord du Sahara, les oasis et le Sahara oriental, météo Algérie prévoit des passages nuageux parfois denses avec quelques pluies parfois sous forme d’averses. De l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili, le temps sera voilé à localement nuageux avec quelques pluies éparses.

Concernant les températures maximales, Météo Algérie prévoit entre 17 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 8 et 19 degrés sur les régions intérieures et entre 16 et 38 degrés sur les régions sahariennes.