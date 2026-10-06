Météo Algérie : pluies et orages se poursuivent mercredi, plusieurs wilayas en alerte

La perturbation persiste sur plusieurs régions du pays. Ce mardi 6 octobre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) maintiennent une alerte de niveau 1 pour des pluies accompagnées d’orages dans plusieurs wilayas. La situation devrait encore évoluer mercredi, avec une extension des précipitations vers le littoral, le Centre et l’Ouest du pays.

Pour ce mardi 6 octobre, une alerte de niveau 1 concerne plusieurs wilayas en raison de pluies et d’orages. Les précipitations orageuses affecteront les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Djelfa, Laghouat, Saïda, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma et Tindouf.

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Pluies en Algérie : une dégradation plus étendue mercredi 7 octobre

La situation devrait se poursuivre demain, mercredi 7 octobre, avec une liste de wilayas encore plus étendue. Selon Météo Algérie, des pluies accompagnées d’orages sont à prévoir dans plusieurs régions du littoral, du Centre, de l’Est, des Hauts-Plateaux et de l’Ouest.

Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas d’El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, M’Sila, Djelfa, Relizane, Mascara, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Tindouf et Adrar.

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Prudence recommandée sur les routes

Avec ces alertes qui se prolongent d’une journée à l’autre et touchent progressivement de nouvelles régions, le temps restera donc instable au cours des prochaines heures. Les usagers de la route doivent rester prudents lors des épisodes pluvieux et orageux, particulièrement dans les régions placées en alerte.

Les autorités locales invitent les habitants des wilayas concernées à suivre régulièrement les bulletins de l’ONM et à adapter leurs déplacements en conséquence, notamment dans les zones montagneuses et les Hauts-Plateaux où le risque de ruissellement est plus élevé.

Le CRAAG annonce une occultation lunaire exceptionnelle ce soir

Ce mardi 6 octobre 2026, les passionnés d’astronomie pourront observer un phénomène remarquable annoncé par le CRAAG : une occultation de Jupiter par la Lune, visible dans des conditions particulières sur le territoire national.

Jupiter disparaîtra temporairement derrière le disque lunaire alors que le phénomène se produira en pleine journée. Les observateurs pourront voir un fin croissant de Lune décroissant, éclairé à environ 19 % et âgé de 25 jours, à proximité de Jupiter, dont la magnitude apparente atteindra -1,6.

Tindouf, seule zone concernée par l’occultation

En Algérie, Tindouf se trouve dans la zone où l’occultation proprement dite sera visible. Selon les horaires communiqués par le CRAAG, Jupiter disparaîtra vers 11h16, alors que les deux astres seront à environ 69° au-dessus de l’horizon sud-ouest. La planète réapparaîtra vers 12h07, à environ 59° au-dessus de l’horizon ouest. Elle pourra alors être observée à l’œil nu si les conditions météorologiques et la transparence du ciel sont favorables.

Dans le reste du pays, où l’occultation ne sera pas visible, les observateurs pourront néanmoins profiter d’un rapprochement très serré entre la Lune et Jupiter, permettant de repérer la planète à l’œil nu à proximité du croissant lunaire.

Une consigne de sécurité à respecter

Le phénomène ayant lieu en journée, le Soleil sera également présent dans le ciel. Le CRAAG rappelle qu’il ne faut en aucun cas observer directement le Soleil, au risque de provoquer des lésions oculaires irréversibles. Des précautions strictes sont donc indispensables pour observer ce phénomène en toute sécurité.

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