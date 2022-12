Météo Algérie : pluies et orages au rendez-vous ce 15 décembre

Depuis quelques jours maintenant le froid a cédé sa place à la chaleur, en effet, les températures sont chaudes pour un mois de décembre, et sont au-dessus des normes saisonnières. Ceci va continuer ce jeudi 15 décembre, car météo Algérie prévoit un temps relativement chaud sur les régions côtières et proches côtières du pays.

Pour cette journée du jeudi 15 décembre, l’Office national de météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) de niveau 1, sur 12 wilayas de l’ouest pluies et orages. Les wilayas concernées par ce BMS sont : Sidi Bel Abbes, Tissemssilt, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen, Ain Defla, Saida, Mascara et Oran.

Quelles prévisions pour ce jeudi 15 décembre ?

Concernant les régions ouest, météo Algérie prévoit un ciel couvert, avec des pluies parfois orageuses, en particulier sur les régions côtières et intérieures.

Pour les régions centres, on notera un ciel nuageux avec des chutes de pluies tout au long de la journée.

En outre, les régions de l’est auront droit à un ciel assez couvert, devenant plus nuageux durant la journée, et l’arrivée des pluies en milieu de journée.

Concernant les wilayas du sud du pays, on notera un ciel assez dégagé sur l’ensemble des régions du désert.

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce jeudi, resteront assez élevées, et vont osciller entre 19 et 27 °C sur les régions côtières, entre 15 et 28 °C sur les régions intérieures du pays et entre 21 et 33 °C sur les régions Sahariennes.