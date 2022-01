Météo Algérie : pluies et chutes de neige sur 14 wilayas ce 12 janvier

L’hiver s’installe en Algérie à un rythme saccadé. Les épisodes de pluies, de neiges et de verglas sont entrecoupés par des périodes de grand soleil et de beau temps. Les précipitations sont toutefois de retour ces derniers jours, et les neiges ont déjà couvert les cimes de plusieurs régions du pays.

Aujourd’hui, le 12 janvier 2022, l’Office National de la Météorologie a indiqué, dans deux alertes de niveau 1 (jaune), que plusieurs wilayas du pays vont être touchées par des pluies, mais aussi par de la neige et du verglas.

La première alerte concerne les pluies, et les wilayas qui seront touchées sont Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, Taref, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras.

La deuxième alerte qui concerne quant elle des chutes de neige et du verglas, touchera les wilayas de Béjaia, Sétif, Jijel, Batna, Oum Lebouaghi, Khenchela, Tebessa.

Les prévisions de l’ONM

Pour l’ensemble du pays, l’ONM prévoit un temps ensoleillé dans l’ensemble, notamment à l’ouest. Des nuages se formeront toutefois au centre et l’est, spécialement au niveau des villes et des wilayas du littoral, donnant ainsi naissance à des pluies, et à des neiges.

À Oran, Mostaganem, Tlemcen, mais aussi à Mascara, Tiaret, El Bayadh, Le soleil sera aujourd’hui au Rendez-vous. Au centre du pays, et notamment à Alger, Tizi Ouzou, Blida, Bouira, quelques légers nuages vont s’inviter.

Enfin, dans les régions sahariennes, il fera beau sur l’ensemble des wilayas, avec cependant un ciel couvert qui sera constaté au niveau de la wilaya d’Illizi.