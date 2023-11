Météo Algérie : pluies et chute des températures demain sur plusieurs régions

Les services météorologiques annoncent une météo fluctuante pour la journée de demain, le lundi 6 novembre 2023, avec des variations allant du couvert au nuageux. Ces conditions toucheront principalement les régions septentrionales du pays, accompagnées de quelques averses dans les États de l’ouest et du centre.

En effet, les services météorologiques indiquent également que la pluie fera son apparition dans les zones occidentales et centrales demain, lundi, tandis que l’est connaîtra un ciel partiellement nuageux. Les vents atteindront des vitesses allant jusqu’à 40 kilomètres par heure dans les régions du nord. En revanche, le sud du pays continuera à bénéficier de conditions ensoleillées, avec des vents soufflant à une vitesse maximale de 30 kilomètres par heure.

De plus, les températures à prévoir Pour ce qui est des températures, elles varieront considérablement selon les régions. Sur les zones côtières, les thermomètres oscilleront entre 20 et 24 degrés Celsius. Alors qu’à l’intérieur du pays, les températures se situeront dans une fourchette de 16 à 29 degrés Celsius. Quant aux régions méridionales, elles connaîtront des températures s’échelonnant entre 28 et 38 degrés Celsius.

Des informations à ne pas négliger Il est essentiel de rester informé des prévisions météorologiques pour être bien préparé aux conditions changeantes qui s’annoncent. Ces informations vous permettront de prendre les mesures nécessaires pour votre journée à venir.