Météo Algérie: pluies abondantes et neige prévues pour ce 3 décembre

Le mois de décembre est enfin la, et avec lui une grande vague de froid débarque. L’Algérie voit les premiers orages arriver mais aussi les températures drastiquement baisser, ce qui laisse présager un hiver glacial.

En effet, selon les informations communiquées par l’Office national de météorologie (ONM) pour aujourd’hui, soit le 3 décembre 2022, les températures ne dépasseront pas les 12 degrés dans les zones intérieures.

D’un autre côté, les températures varieront entre 15 et 19 degré pour les les zones côtières, et augmenteront d’encore un cran entre 25 et 27 degrés pour le sud du pays.

Selon les prévisions météorologiques, ces basses températures se maintiendront tout au long de la semaine, ce qui annonce l’arrivée de

l’hiver à grand pas.

Météo : pluies abondantes et chute de neige

Selon la meme source, le temps à prévoir n’est pas des plus gai. Entre vents, pluies et même neige dans certaines régions, le climat hivernal n’est pas des plus tendre.

Une turbulence atmosphérique est à prévoir. En effet une masse d’air froid va s’abattre sur l’ouest et le centre du pays.

De ce fait, des pluies abondantes variant entre 20 à 50mm localement sont à prévoir dans ces régions. En ce qui concerne les hauts plateaux, des chutes de neige ont été annoncées, qui oscillent entre 1000 et 1200 mètres d’altitude.

Pour les régions côtières, de vents violents qui dépasseront les 50km/h sont à envisager jusqu’à dimanche prochain.