Météo Algérie : pluie ou soleil, quel temps prévoir ce vendredi 6 février ?

Nous y voilà enfin. Le week-end pointe le bout de son nez, ce moment tant attendu pour lever le pied, souffler un peu et, pourquoi pas, profiter du grand air. Mais avant de programmer sorties, déplacements ou activités en plein air, un détour par la météo s’impose. Car si ce vendredi 6 février s’annonce relativement calme, les prévisions à moyen terme appellent déjà à la vigilance.

Les dernières données issues des modèles numériques de prévisions météorologiques confirment en effet un changement progressif de la situation atmosphérique, avec le retour annoncé de perturbations marquées dès le début de la semaine prochaine.

Le temps en Algérie : un vendredi globalement stable

Pour cette journée de vendredi, les conditions météorologiques restent globalement stables sur une grande partie du pays. Le temps conserve un caractère hivernal classique, avec des températures de saison et une alternance de passages nuageux et d’éclaircies, notamment sur les régions du Nord.

Cette relative accalmie offre une fenêtre favorable pour les déplacements et les activités extérieures. Toutefois, les services météorologiques invitent déjà à anticiper l’évolution rapide du temps prévue dans les jours à venir.

Retour des pluies sur de nombreuses wilayas dès dimanche

Selon les modèles numériques, une perturbation atmosphérique active commencera à influencer les conditions météo à partir de dimanche. Elle touchera simultanément les régions de l’Ouest, du Centre et de l’Est du pays, avec des précipitations parfois soutenues.

Les wilayas concernées par ces pluies incluent notamment Oran, Sidi Bel Abbès, Aïn Defla, Relizane, Saïda, Mecheria, Naâma, El Bayadh, Mascara, Tlemcen, Alger, Blida, Aïn Oussara, Tizi Ouzou, Djelfa, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, Guelma, Souk Ahras, Constantine, Sétif, Tébessa, Khenchela et Ouled Djellal.

Les cumuls attendus oscillent entre 30 et 40 millimètres, avec des pics pouvant atteindre localement 60 millimètres, notamment sur certaines zones exposées. Une situation qui pourrait entraîner des ruissellements importants et des perturbations locales.

Météo Algérie : neige attendue sur les reliefs de l’Est

Autre élément notable de cette dégradation : le retour des chutes de neige. Les reliefs de l’Est du pays devraient se couvrir de blanc à partir de 1 200 mètres d’altitude, notamment durant la nuit de dimanche à lundi.

Ces chutes de neige concerneront principalement les zones montagneuses, avec un impact possible sur la circulation routière. Les automobilistes empruntant les axes de montagne devront redoubler de prudence.