Météo Algérie : pluie ou soleil, que dit le bulletin de ce lundi 14 août ?

Après un mois de juillet relativement chaud et caniculaire, ce mois d’août se montre plus clément avec un temps légèrement moins chaud. D’ailleurs, la pluie a même fait son retour, affectant certaines régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo de la journée !

Dans son bulletin météo de ce lundi 14 août 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord ainsi que sur les régions sahariennes du pays. Avec des développements orageux à partir de l’après-midi de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne, engendrant des averses de pluie par endroits. Il est à noter que ces pluies pourraient être localement assez marquées, notamment sur l’extrême Sud.

De plus, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset. Ainsi que les wilayas de Souk Ahras, Guelma, Tebessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Constantine, Mila, Batna, Sétif et Bordj Bou Arreridj.

Bulletin météo en Algérie : qu’en est-il des températures ?

En outre, les services de l’ONM ont fait savoir que les températures maximales prévues ce lundi oscilleront entre 29 et 38 °C sur les régions côtières, entre 34 et 42 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 46 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 29 °C à Tenes, 32 °C à Jijel, 33 °C à Alger et à Annaba et 36 °C à Tlemcen. Aujourd’hui, le mercure atteindra 34 °C à Tebessa, 36 °C à Djelfa, 38 °C à Mila et à Médea, 39 °C à Relizane, 40 °C à Biskra, 42 °C à Illizi et 45 °C à In Salah.

Par ailleurs, il convient de rappeler que depuis la fin du mois de juillet, de violentes pluies affectent le Nord de la Chine. Ce déluge a causé plus de 78 décès, plusieurs blessés et disparus. Les spécialistes renvoient ces intempéries au changement climatique, et redoutent les risques d’inondations dans d’autres régions chinoises, en raison des pluies attendues.

