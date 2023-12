Météo Algérie : pluie ou soleil, que disent les prévisions de ce lundi 4 décembre ?

En ce début de mois de décembre, le retour tant attendu de la pluie s’accompagne d’une baisse significative des températures, apportant un soulagement bienvenu après des périodes sèches. Le ciel, autrefois dépourvu de nuages, se transforme progressivement en un tableau nuageux, couvrant la quasi-totalité des régions du pays.

Ce lundi 4 décembre 2023 s’annonce sous le signe d’une météo capricieuse, où les nuages prédominent et laissent présager des précipitations localisées. Les prévisions météorologiques indiquent que des pluies pourraient arroser certaines régions du pays, apportant ainsi une dose bien nécessaire d’humidité à des régions qui en ont longtemps manqué. À travers ce bulletin météo, restez informés des prévisions météo du jour et préparez-vous en conséquence !

Bulletin Météo Algérie : quelles sont les prévisions de ce 4 décembre ?

Dans son bulletin météo de ce lundi, l’Office National de la Météorologie (ONM) détaille un panorama atmosphérique captivant, laissant entrevoir une diversité de conditions climatiques à travers les différentes régions de l’Algérie.

Les régions Ouest et Centre du pays connaîtront un ciel partiellement voilé, offrant une toile de fond nuageuse qui évoluera au fil de la journée. Selon les prévisions de l’ONM, un ennuagement graduel est prévu sur l’Ouest, prenant place dès l’après-midi et s’étendant vers le Centre en fin d’après-midi. Cette transition météorologique pourrait être accompagnée de quelques pluies localisées en soirée, ajoutant une dimension pluvieuse au niveau de ces régions.

En outre, les services de Météo Algérie dessinent un tableau météorologique distinct pour les régions Est du pays. Un ciel partiellement voilé couvrira cette partie du territoire, créant une atmosphère légèrement voilée, mais néanmoins clémente.

En scrutant les horizons des régions sahariennes, des passages nuageux viendront marquer les Oasis et le Nord Sahara oriental, ajoutant une touche de variété à la mosaïque météorologique nationale. Dans le reste des régions sahariennes, un ciel généralement dégagé à partiellement voilé prévaudra, offrant une vue dégagée sur le firmament.

Prévisions météo de l’ONM : découvrez les températures du jour !

Par ailleurs, les services de l’ONM ont détaillé les variations thermiques qui s’apprêtent à caractériser les différentes régions du pays. Les régions côtières verront le mercure osciller entre 18 °C et 23 °C. À l’intérieur des terres, les régions intérieures connaîtront des températures maximales comprises entre 12 °C et 20 °C. Alors qu’au niveau des régions sahariennes, les valeurs oscilleront entre 15 °C et 35 °C.

Ainsi, Météo Algérie a annoncé des températures spécifiques pour certaines régions du pays. À El Tarf et Skikda, les thermomètres devraient afficher 18 °C, tandis que Tipaza connaîtra une température maximale de 19 °C. D’autres wilayas telles que Béjaia et Oran connaîtront des températures respectives de 20 °C et 21 °C.

À l’intérieur du pays, Sétif enregistrera 14 °C, Batna 15 °C, Blida 18 °C, Mascara 19 °C et Relizane 20°C. Enfin, les régions sahariennes se distinguent avec une prévision de 19 °C à Béchar, 24 °C à Adrar et 26 °C à Djanet.