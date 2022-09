Météo Algérie: pluie, orages et vents forts au menu de ce 18 septembre

On aura bien senti la baisse des températures ces derniers jours, avec un temps presque automnal qui s’installe petit à petit.

Ce dimanche 18 septembre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météos spéciaux (BMS).

Pour le premier BMS pluies orageuses, l’ONM prévoit des pluies allant jusqu’à 25 millimètres de 15 heures à 21 heures. Il concernera les wilayas de : Médéa, Bouira, M’Sila, Djelfa et Laghouat.

Concernant le second BMS vents forts et fortes vagues, ce bulletin est valide de 9 heures à minuit. Le régions touchées par ce dernier sont : Béjaia, Azzefoune, Dellys, Alger, Bouharoun, Tenes, Mostaganem et Arzew.

On notera aussi que cette journée du 18 septembre sera marquée par de forts vents qui toucheront quelques wilayas du centre et de l’ouest mais aussi du Sud.

Pour les wilayas de : Boumerdes, Alger, Tipaza, Chlef et Mostaganem, le BMS de L’ONM annonce des vents allant jusqu’à 60 Km/h durant toute la journée.

En ce qui concerne le Sud du pays, deux wilayas seront touchées par de forts vents avec soulèvements de sable pour Naama et Béchar.

Quelles seront les températures pour ce dimanche 18 septembre ?

Pour ce dimanche 18 septembre 2022, le mercure affichera des températures en baisse. Les moyennes prévues par l’ONM pour cette même journée seront comprises entre 25 et 32 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 27 et 35 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 32 à 42 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.