Météo Algérie : pluie et vent dans plusieurs région du pays

En ce samedi 10 février, alors que le week-end bat son plein, les prévisions laissent entrevoir quelques intempéries, annonçant un changement majeur dans le temps.

Dans cet article, nous vous présentons donc le bulletin météo pour vous aider à planifier vos activités.

Les services météorologiques ont émis un avertissement concernant des vents forts qui balayeront plusieurs wilayas du pays.

Selon un bulletin spécial, ces conditions météorologiques prévues entraîneront des vents puissants dans les régions suivantes : Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Sidi Bel Abbès, Mascara, Relizane, Saïda, Tiaret, et Tissemsilt.

La validité de cette alerte est prévue jusqu’à ce soir, 23 heures.

Les vents pourraient atteindre des vitesses comprises entre 60 et 70 km/h, avec des pointes pouvant dépasser les 90 km/h. Il est conseillé aux résidents de ces régions de prendre les précautions nécessaires.

De plus, certaines wilayas devraient s’attendre à des pluies orageuses de l’ordre de 20 à 30mm.

Les 14 villes concernées cette fois-ci sont : Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Naâma, Sidi Bel Abbès, Saïda, le nord de El Bayadh, Tiaret, Mascara, Relizane, Tissemsilt et Aïn Defla.

Météo Algérie : quelles sont les températures prévues ?

Dans le nord du pays, comprenant des régions telles qu’Alger, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou et Blida, les conditions météorologiques restent dominées par un ciel couvert, tandis que les températures oscillent entre 14°C et 20°C.

Pendant ce temps, dans le sud, notamment à Tamanrasset, In Guezzam, Timimoun et Beni Abbes, le ciel est légèrement voilé, offrant des températures plus chaudes, variant de 21°C à 26°C. Dans la région est du pays, à Illizi, la température est de 24°C.