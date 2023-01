Météo Algérie : pluie et neige toujours au rendez-vous ce 22 janvier

Depuis quelques jours les régions Nord et intérieures du pays connaissent une vague de froid, pluie et neige ayant remplacé le beau temps de ces derniers mois.

Pour ce dimanche 22 janvier 2023, l’Office national de météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS).

Le premier bulletin de niveau orange, pluie et neige concernera les wilayas d’Alger, Souk Ahras, Tipaza, Tissemssilt, Bordj Bou Arréridj, Béjaia, Mila, Oum el Bouaghi, Tebessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, Khenchla, Jijel, Ain Defla, Médéa, Boumerdes, Bouira et Blida.

Un autre bulletin de niveau jaune orage est prévu pour ce dimanche, concernent les wilayas de Sidi Bel Abbes, Relizane, M’Sila, Tiaret, Chlef, Ain Temouchent, Tlemcen, Saida et Mascara.

Les prévisions météo de ce dimanche 22 janvier

Donc, comme prévu le temps sera froid et pluvieux dans plusieurs régions côtières, la neige sera aussi au rendez-vous dans un certain nombre de régions intérieures.

En outre, pour les wilayas Sahariennes, le temps sera nuageux sur plusieurs régions du nord Sahara, .

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce dimanche 22 janvier 2023 enregistrent une sensible baisse, et vont donc osciller entre 03 et 13 °C sur les régions côtières ; entre 01 et 12 °C sur les régions intérieures du pays et entre 11 et 28 °C sur les régions Sahariennes.