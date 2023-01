Météo Algérie : pluie et neige persisteront ce 28 janvier

Les pluies et la neige continueront d’affecter plusieurs wilayas du nord du pays, pour ce samedi 28 janvier 2023.

L’Office national de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), pour des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle par endroits et de rafales de vent sous orages, continueront d’affecter plusieurs wilayas du Nord du pays jusqu’à samedi soir.

Avec des quantités de pluies prévues estimées entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.

Les wilayas concernées par ce BMS de vigilance Orange sont Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Blida, Médéa, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras.

L’ONM a aussi émis un autre BMS, de niveau 2 pour des chutes de neige qui vont continuer d’affecter, les reliefs atteignant ou dépassant les 900 mètres d’altitude, jusqu’à ce soir.

Les wilayas concernées par ce BMS sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, Médéa, Ain Defla, Blida, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Batna, Khenchela et Tébessa.

Quelles prévisions pour ce samedi 28 janvier ?

Le temps restera donc couvert et nuageux sur une bonne partie nord du pays.

Pour les régions Sahariennes, sur les oasis et le nord du Sahara oriental, on notera un ciel assez nuageux et généralement dégagé sur les autres régions.

Enfin, les températures moyennes attendues en ce samedi 28 janvier 2023 restent froides, et vont donc osciller entre 11 et 15 °C sur les régions côtières ; entre 03 et 14 °C sur les régions intérieures du pays et entre 10 et 34 °C sur les régions Sahariennes.