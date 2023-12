Météo Algérie : pluie et neige au rendez-vous durant le week-end à venir

Les prochains jours s’annoncent agités dans les régions nord du pays, avec des conditions météorologiques perturbées dès ce lundi soir. Cependant, une perturbation atmosphérique plus intense est prévue à partir de jeudi soir jusqu’à vendredi, accompagnée de pluies, de neiges, et d’une baisse des températures dans les régions de l’est et du centre.

Selon Houaria Benrekta, porte-parole de la Direction Nationale de la Météorologie, les régions du Nord connaîtront une série de perturbations météorologiques d’intensité variable, associées à des pluies dispersées, parfois considérables.Mercredi, les régions occidentales et centrales connaîtront un ciel nuageux avec quelques averses, s’améliorant dans l’après-midi. En revanche, les régions orientales auront un ciel couvert avec des pluies côtières et proches des côtes, s’améliorant la nuit.

Les températures mardi et mercredi oscilleront entre 12 et 20 degrés dans les régions du Nord, chutant à zéro degré la nuit dans les zones intérieures.Jeudi, les conditions météorologiques resteront stables dans les régions du Nord en attendant l’arrivée d’une perturbation atmosphérique depuis l’ouest jeudi soir jusqu’à vendredi.

Pluies abondantes et neige pour ce week-end

Vendredi, préparez-vous à des conditions météorologiques instables et froides, avec des pluies parfois intenses et orageuses dans les régions côtières et intérieures du pays.

Les régions intérieures connaîtront des chutes de neige sur les sommets des montagnes du centre-est et de l’est dans la nuit de vendredi à samedi. Attendez-vous à une baisse significative des températures, variant entre 10 et 18 degrés dans ces régions, avec des températures minimales sous le point de congélation pendant la période de perturbation atmosphérique.