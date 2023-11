Météo Algérie : pluie et froid dès demain sur plusieurs régions du nord

Les prévisions météorologiques anticipent un changement significatif dans les conditions climatiques dès demain matin, avec des pluies abondantes et des orages prévus dans les régions du nord.

En effet, d’après les informations fournies par Houaria Benrekta, porte-parole de l’Office National de la Météorologie, ce changement météorologique débutera dans les régions ouest demain matin. Les conditions seront initialement nuageuses avec des pluies légères, mais l’intensité augmentera à partir de mardi après-midi, se manifestant parfois sous forme d’averses tonitruantes.

Les pluies débuteront sur les côtes ouest avant de s’étendre progressivement vers les hauteurs et les zones intérieures ouest dans la nuit de mardi à mercredi. Les régions montagneuses et intérieures seront touchées, accompagnées de vents forts atteignant jusqu’à 50 km/h.

Les régions est et centre connaîtront des ciels nuageux mardi, avec des précipitations augmentant en intensité à partir de midi, caractérisées par des averses orageuses. Ces pluies seront plus marquées par rapport aux régions ouest du pays.

Concernant les températures maximales, une baisse est prévue, ne dépassant pas les 20 degrés Celsius dans les régions centrales et est. Certaines régions comme Médéa et la région de Bordj Bou Arréridj enregistreront des maximales de seulement 16 degrés Celsius, selon Benrekta.

Perspectives météorologiques pour les jours à venir

En ce qui concerne les prévisions météorologiques pour les jours à venir, de mercredi à vendredi, les régions ouest connaîtront des averses intermittentes, avec une amélioration prévue à partir de jeudi après-midi.

Pour les régions centrales et est, le temps restera frais et instable, avec des précipitations plus soutenues, en particulier sur les zones côtières et intérieures.

Benrekta a souligné que ce changement météorologique sera accompagné de vents froids et de légères chutes de neige sur les sommets des régions montagneuses centrales et est, prévues mercredi et jeudi prochains.

Les régions impactées comprendront les zones côtières et intérieures des régions ouest, est, centre, ainsi que les hauteurs. Les régions du sud, quant à elles, profiteront d’un temps ensoleillé avec des températures variant entre 24 et 31 degrés Celsius, avec des vents atteignant 40 km/h.