Météo Algérie : pluie et baisse du mercure au menu pour ce 14 avril

Le printemps aura été de courte durée pour ce mois d’avril, la pluie est de retour depuis hier sur tout plusieurs wilayas du pays. L’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte de niveau 1 et un second de niveau 2 pluie, pour la journée de ce jeudi 14 avril 2022.

Les wilayas concernées par l’alerte de niveau 2 pluie sont : Alger, Sidi Bel Abbes, Tipaza, Tissemssilt, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaia, Msila, Tiaret, Mila, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Setif, Ain Temouchent, Tlemcen, Constantine, Skikda, Jijel, Ain Defla, Médéa , Saida, Boumerdes, Bouira, Mascara, Oran et Blida.

Quant aux wilayas sous alerte de niveau 1 pluie, ce sont : Oum El Bouaghi, Guelma et Djelfa.

Pour les régions du centre, le ciel sera voilé à nuageux avec quelques averses de pluies parfois orageuses, plus fréquentes et localement marquées sur les régions côtières et intérieures du centre-ouest.

On notera une atténuation des pluies sur le centre-est au cours de l’après-midi.

Concernant les régions est, le ciel sera voilé à nuageux avec quelques averses de pluies notamment sur la partie ouest de la zone, pouvant être localement assez marquées sur cette partie.

Enfin pour les régions Sahariennes, on notera quelques passages nuageux sur la région de Béchar et le nord Sahara, devenant souvent nuageux l’après-midi avec quelques pluies notamment sur le nord Sahara.

Le ciel partiellement sera voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental avec une faible tendance orageuse sur l’extrême sud l’après-midi.

Pour ce qui est du mercure pour ce jeudi 14 avril 2022, on, notera encore une légère baisse. Au nord du pays, les températures oscilleront entre 14 et 21 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 08 et 21 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 16 et 43 degrés Celsius.