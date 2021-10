Météo Algérie : pluie dans 15 wilayas du pays

De fortes précipitations affecteront, ce mercredi 27 octobre, plusieurs wilayas de l’est et du centre du pays, selon un bulletin météo émis par l’office national de la météorologie.

Selon la carte de vigilance de niveau jaune, les wilayas concernées par les pluies sont Sidi Belabbes, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Béni Abbès, Msila, Tiaret, Batna, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Khenchela, Biskra, Saïda, Nâama et Béchar.

Les pluies annoncées pour cette journée dépasseront localement les 30 mm, selon la même source. La validité du bulletin s’étalera de 09 h 00 du matin de ce mercredi jusqu’à minuit de la même journée.

Les prévisions de ce mercredi sur les autres régions

Dans ses prévisions pour cette même journée sur le centre et l’ouest du pays, Météo Algérie prévoit un temps souvent voilé a localement nuageux, parfois pré-orageux vers l’ouest et centre ouest.

Sur les hauts plateaux temps sera voilé à nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, pourront être localement assez soutenues. Ces pluies gagneront localement les régions côtières durant l’après-midi, précise la même source.

À l’est du pays, le temps sera souvent voilé à localement nuageux, avec développement de quelques foyers orageux isolés sur les hauts plateaux et les Aurès à partir de l’après-midi engendrant quelques averses de pluie locales.

Sur les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un temps voilé à nuageux sur le bécharois avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses, gagnant le nord Sahara vers l’après-midi. Sur les autres régions sahariennes, le temps sera dégagé à partiellement voilé.

Pour ce qui est des températures maximales prévues ce mercredi, l’on note entre 21 et 24 degrés sur les régions côtières, entre 17 et 23 degrés sur les régions intérieures et de 20 et 39 degrés sur les régions sahariennes.