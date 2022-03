Météo Algérie : petite accalmie pour ce jeudi 10 mars

Après une semaine marquée par le retour des précipitations, cette fin de semaine marquera une accalmie, en effet le beau temps revient dans quelques wilayas du pays, et les températures vont connaître une petite hausse pour cette journée du jeudi 10 mars 2022.

En effet l’Office National de Météorologie (ONM), n’a émis aucune alerte météo pour aujourd’hui.

Prévisions météo coté ciel

Pour les régions Ouest et Centre, excepté des bancs de brume et de brouillard en matinée avec des nuages bas notamment sur les régions côtières de l’ouest. L’après-midi ciel se voilera devenant de plus en plus nuageux, avec développement de quelques foyers orageux sur l’intérieur et les hauts plateaux à partir de l’après-midi occasionnant quelques averses de pluies par endroits.

Concernant les régions Est, on notera une alternance d’éclaircies et de passages nuageux sur les régions côtières, pour les régions de l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, quelques bancs de brume et de nuages bas en matinée, puis le ciel se dégagera progressivement en soirée.

Enfin les régions Sahariennes, le ciel y sera passagèrement nuageux sur le nord Sahara et dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Températures

Pour ce qui est du mercure de ce jeudi 10 mars, les températures vont connaître une légère hausse par rapport aux jours précédents. Pour ce qui est des wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 17 et 21 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 13 et 23 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 17 et 34 degrés.