Météo Algérie : persistance d’un temps relativement chaud ce jeudi 18 janvier !

Malgré l’éventuel retour de la pluie dès vendredi, les prévisions météo pour ce jeudi 18 janvier 2024 annoncent un climat stable et relativement chaud. Ce jour promet d’être marqué par des conditions atmosphériques clémentes, offrant ainsi une parenthèse agréable aux habitants des différentes régions du pays. Pour plonger davantage dans le détail des conditions attendues, poursuivez la lecture de cet article pour découvrir le bulletin météo complet de la journée. Préparez-vous de manière éclairée en anticipant les nuances subtiles de la météo !

D’après les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), un temps relativement chaud est à prévoir ce jeudi 18 janvier 2024 tant sur les régions côtières que sur les zones intérieures du pays. Les températures maximales présenteront une plage variée, avec des valeurs oscillant entre 21 °C et 26 °C sur les régions côtières, entre 18 °C et 26 °C sur les zones intérieures et entre 21 °C et 31 °C sur les vastes étendues sahariennes.

Météo Algérie affiche un aperçu plus détaillé des températures anticipées dans différentes localités. Ainsi, Béjaia et Tipaza connaîtront une journée avec des températures de 21 °C, tandis qu’El Tarf et Oran afficheront 22 °C. Skikda enregistrera une maximale de 23 °C, illustrant une journée relativement douce sur les régions côtières.

À l’intérieur des terres, le thermomètre présentera une variabilité thermique, avec des valeurs s’élevant à 21 °C à Blida et à Chlef, 22 °C à Saida et à Guelma, et 23 °C à Tebessa. Ces températures prévoient une journée agréable.

Enfin, les régions sahariennes, bien que prévoyant des températures plus élevées, offriront également des nuances thermiques. Biskra affichera 21 °C, Djanet connaîtra une maximale de 24 °C, tandis que Tindouf enregistrera une journée plus chaude avec 28 °C.

Bulletin météo de ce 18 janvier : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

En ce qui concerne les prévisions météo de ce jeudi, le bulletin de Météo Algérie prévoit un ciel qui s’annonce dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Cependant, une évolution est à prévoir, avec une tendance à devenir souvent voilé par l’Ouest à partir de l’après-midi, ajoutant une touche de variabilité atmosphérique en cours de journée. Cette transition météorologique offre un panorama nuancé du ciel sur les régions du Nord, invitant les résidents à être attentifs aux éventuels changements qui peuvent survenir tout au long de la journée.

Au niveau des vastes étendues sahariennes, les prévisions de l’ONM suggèrent un ciel souvent voilé sur le Sud-Ouest, le Sahara central, le Sud des Oasis et le Sahara oriental. En revanche, les autres régions du pays bénéficieront d’un ciel généralement dégagé. Cette dichotomie météorologique offre une perspective contrastée, soulignant la diversité des conditions atmosphériques qui prévaudront dans les différentes parties du pays.