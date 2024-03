Météo Algérie : persistance d’un temps chaud ce mardi 19 mars dans plusieurs régions !

Les prévisions météorologiques des jours récents laissent entrevoir un réchauffement notable dans diverses régions du pays. Pour ce mardi 19 mars, cette tendance à la hausse des températures se maintient, promettant une journée ensoleillée et chaleureuse ! Les services de l’Office Nationale de la Météorologie (ONM) confirment cette tendance, anticipant un temps relativement chaud dans l’intérieur-Ouest et le Centre-Ouest du pays.

Selon leurs données, les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 21 °C et 31 °C sur les régions côtières, entre 19 °C et 32 °C dans les régions intérieures, et entre 26 °C et 35 °C dans les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a annoncé 21 °C à El Tarf, 22 °C à Jijel, 23 °C à Alger et Skikda et 26 °C à Oran. À l’intérieur, le mercure atteindra 20 °C à Khenchela, 23 °C à Guelma, 26 °C à Naama, 27 °C à Relizane et Bouira, avec des températures plus élevées à El Menia à 29 °C, Illizi à 31 °C et Tindouf à 35 °C.

Bulletin météo de ce mardi 19 mars : quel temps prévoir aujourd’hui ?

Alors que les conditions météorologiques continuent de montrer leur clémence à travers différentes régions du pays, le dernier bulletin de Météo Algérie révèle un tableau plutôt stable. Selon ces prévisions, les régions du Nord devraient être enveloppées dans un voile nuageux, offrant un panorama atmosphérique plutôt tamisé. À l’opposé, dans les vastes étendues sahariennes, un ciel dégagé prédominera, laissant présager une journée ensoleillée et lumineuse.

Cependant, malgré cette image relativement sereine, il est crucial de noter une mise en garde émanant des services de l’ONM, place en vigilance jaune la wilaya de In Guezzam en raison du risque potentiel de « vent de sable ».

