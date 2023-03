Météo Algérie : persistance du beau temps et de la chaleur ce 31 mars

Le soleil domine dans toutes les régions de l’Algérie, et le mercure a connu une hausse ces derniers jours, et cela va persister durant ce week-end.

Pour ce vendredi dernier jour de ce mois de mars 2023, l’Office national de météorologie (ONM) n’a émis aucun bulletin météo spécial (BMS).

En ce qui concerne les prévisions de ce vendredi 31 mars 2023, Algérie Météo prévoit un ciel dégagé sur toutes les régions nord et dégagé à partiellement voilé sur les régions Sahariennes du pays.

Quelles seront les températures pour ce vendredi 31 mars ?

De plus, Météo Algérie prévoit aussi un temps relativement chaud sur les régions intérieures de l’ouest et du centre-ouest du pays, pour le premier jour de ce week-end.

Pour conclure, la même source annonce que les températures moyennes vont donc osciller entre 22 et 31 °C sur les régions côtières ; entre 24 et 30 °C sur les régions intérieures du pays et entre 29 et 37 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 31 mars 2023.