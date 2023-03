Météo Algérie : persistance du beau temps ce jeudi 9 mars

Le printemps approche à grands pas ! Après un début de mois pluvieux et relativement froid, le beau fait son retour avec un soleil éclatant et un ciel bleu d’azur. Dans son bulletin météo, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du territoire national.

Pour ce jeudi 09 mars 2023, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel dégagé à peu nuageux au niveau des régions Nord du pays ». D’après la même source, « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions sahariennes ».

Le week-end s’annonce ensoleillé et doux, d’ailleurs, le mercure est reparti à la hausse aujourd’hui. L’ONM a indiqué que les températures maximales prévues ce jeudi varieront entre e 22 et 26 °C sur les régions côtières, entre 21 et 27 °C sur les régions intérieures et entre 27 et 39 °C sur les régions sahariennes du pays.

Météo : Alger, Tlemcen, Mila, El Oued… les températures en hausse ce 9 mars

Ainsi, Météo Algérie a prévu des températures oscillant les 24 °C à Batna, à Naama, à Médea et à Béjaia. Le mercure affichera 25 °C à Alger, à El Tarf, à Tipaza et à Chlef. En outre, le temps sera relativement plus chaud à Tlemcen où la température atteindra les 26 °C, ou encore à Mila où le mercure indiquera 27 °C. Enfin, l’ONM a prévu 30 °C à Djanet et à El Oued et 36 °C à Adrar.

Sur un autre volet, il est à noter que les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « vagues dangereuses » l’ensemble de la bande côtière du pays. De plus, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune « vents violents » les côtes Ouest et Centre du pays, allant de Marsa Ben M’hidi à Jijel.