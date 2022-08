Météo Algérie : persistance de la canicule sur 24 wilayas ce 14 aout

L’Office National de Météorologie (ONM) avait annoncé que ces deux derniers jours seraient marqués par une forte vague de chaleur, qui allait toucher plusieurs wilayas du pays.

L’ONM a émis dans un bulletin spécial qu’une canicule continuerait d’être enregistrée avec des températures record oscillant entre 42 et 46 degrés Celsius sous l’ombre tout au long de la journée de ce dimanche 14 aout 2022.

La même source ajoute que les wilayas concernées sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbas, Ain Temouchent, Oran, Mascara, Relizane, Mostaganem, Chlef, Ain Defla, Tipaza, Medea, Blida, Alger, Bouira, Boumerdes et Tizi Ouzou.

Le même bulletin indique que les wilayas de l’Est sont également concernées par une vague de chaleur, qui touchera : Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Mila, Constantine et Guelma.

L’Office National de Météorologie avertit aussi par rapport à des pluies orageuses, qui toucheront les wilayas suivantes : Tlemcen, Naama, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret, Tissemssilt et Ain Defla. Des pluies avec des quantités allant jusqu’à 25 mm, de 15 heures et se poursuivant jusqu’à 21 heures.

Les températures pour ce dimanche 14 août

Pour ce samedi 13 août 2022, une nouvelle vague de chaleur va toucher plusieurs régions du pays, avec des températures caniculaires. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 33 et 44 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 34 et 46 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.