Météo Algérie : persistance de la canicule pour plusieurs régions ce 4 aout

Une canicule persistera sur plusieurs wilayas du Sud du pays ce vendredi 4 aout, avec des températures atteignant jusqu’à 50 degrés Celsius, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis ce jeudi par l’Office national de la météorologie (ONM).

En alerte « Orange », les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun et In Salah connaîtront des températures maximales oscillant entre 48 et 49 degrés, pouvant même atteindre localement les 50 degrés, du vendredi au dimanche.

Les températures minimales seront entre 34 et 39 degrés, indique la même source, soulignant que le BMS émis le jeudi 3 août reste en vigueur.

Quelles seront les prévisions pour ce vendredi 4 aout ?

Pour les prévisions, concernant les régions Ouest, le ciel sera généralement dégagé.

Alors que pour les régions Centre et Est, on notera un des nuages progressifs sur les régions côtières et intérieures avec quelques averses de pluie, parfois orageuses, sur les hauts plateaux et les Aures, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, devenant souvent nuageux sur les hauts plateaux est et les Aures à partir de l’après-midi avec quelques pluies parfois orageuses notamment sur les Aures.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel sera partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/tassili et le long de la frontière algéro-malienne avec développement de cellules orageuses isolées, engendrant quelques averses de pluie l’après-midi notamment sur l’extrême sud. -Sur les autres régions, ciel #dégagé à partiellement voilé.