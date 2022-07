Météo Algérie : persistance de la canicule au nord ce 25 juillet

Pour ce lundi 25 juillet 2022, la canicule va persister sur plusieurs régions du nord. En effet l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) canicule de niveau 1. Ce BMS canicule concerne principalement des wilayas nord-ouest, Relizane, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen, Ain Defla et Oran.

Pour ce qui est des prévisions du ciel pour ce lundi, l’ONM annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur les wilayas du Nord.

Concernant les wilayas Sahariennes, on notera aussi un ciel dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce lundi 25 juillet

Pour ce lundi 25 juillet 2022, le mercure affichera des températures caniculaires. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 27 et 41 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 35 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 38 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.