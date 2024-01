Météo Algérie : nuages, vents, soleil… quel temps fera-t-il ce mardi 23 janvier ?

Dans les projections atmosphériques de ce mardi 23 janvier 2024, un tableau météorologique varié se dessine, apportant des nuances distinctes selon les régions géographiques de l’Algérie. En poursuivant la lecture de cet article, découvrez ce que vous réserve le temps et planifiez votre journée en conséquence.

Sur l’étendue des régions Nord du pays, une prédominance de ciel dégagé laisse présager une journée baignée de luminosité et de clarté. Cependant, du côté des régions sahariennes, une chorégraphie nuageuse s’annonce, particulièrement observable sur le Sahara central vers le Hoggar/Tassili. Malgré ces passages nuageux, le ciel saharien devrait rapidement céder la place à une atmosphère dégagée, ponctuée parfois de voiles nuageux dispersés.

En ce qui concerne les températures maximales escomptées au cours de cette journée, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit une plage variée. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 15 et 21 °C, offrant un climat tempéré. À l’intérieur des terres, les températures évolueront entre 11 et 20 °C, tandis que sur les vastes étendues sahariennes, une amplitude thermique notable se fera sentir, avec des valeurs comprises entre 16 et 28 °C.

Ainsi, les villes côtières telles que Jijel et Tenes afficheront respectivement 16 °C, tandis qu’Annaba et Alger connaîtront des maximales de 17 °C. Plus à l’Ouest, à Tlemcen, le thermomètre atteindra 21 °C, tandis que les régions intérieures, représentées par des localités telles que Batna, Mila, Médea, Relizane, et Saida, enregistreront des températures allant de 12 à 19 °C. Les régions sahariennes ne seront pas en reste, avec des valeurs de 21 °C à Djanet et In Salah, et 22 °C à Tindouf.

BMS – Météo Algérie : alerte vents violents dans 5 wilayas !

Météo Algérie a lancé une alerte météorologique de niveau 2, en émettant un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant plusieurs régions du pays sous vigilance orange pour « vent violent ». Cette alerte concerne spécifiquement les wilayas d’Adrar, In Salah, Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, et In Guezzam. La vigilance est prévue du lundi 22 janvier 2024 à 18h00 au mardi 23 janvier 2024 à 21h00.

Le BMS met en garde contre des vents forts, soufflant par moments en rafales, générant des soulèvements fréquents de sable et entraînant une réduction significative de la visibilité dans les zones concernées. Les conditions météorologiques pourraient donc être difficiles et demandent une attention particulière aux résidents et aux voyageurs dans ces régions.

Selon les informations fournies, la direction et la force du vent sont prévues principalement de l’Est au Nord-Est, variant entre 60 et 70 km/h, avec des rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h. Ces conditions atmosphériques requièrent une vigilance accrue et une préparation adéquate pour faire face aux éventuelles perturbations causées par ces vents forts.

À LIRE AUSSI :

>> Alerte météo : vents violents jusqu’à 70 km/h et tempêtes de sable sur plusieurs wilayas