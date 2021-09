Météo Algérie : nouvelle vague de chaleur ce 2 septembre

Si certaines wilayas du pays connaissent depuis quelques jours des épisodes pluvieux, d’autres renouent avec la chaleur. Selon l’Office National de Météorologie, plusieurs wilayas vont connaitre, aujourd’hui, une assez puissante vague de chaleur.

Il s’agit d’un Bulletin météo spécial annoncé par l’ONM, L’office National de Météorologie a annoncé pour aujourd’hui, le 2 septembre 2021, une canicule qui pourra atteindre les 42 degrés sur 4 wilayas du nord-est du pays. Une alerte jaune de niveau 1 a été donnée, appelant les citoyens de ces régions à la vigilance.

Les wilayas qui seront touchées par cette nouvelle vague de chaleur sont Annaba, Taref, Guelma et Skikda. Les citoyens sont appelés à redoubler de vigilance, à s’hydrater régulièrement, et à ne pas sortir qu’en cas de nécessité afin de ne pas s’exposer au soleil.

En ce qui concerne les prévisions pour le reste du pays, de la brume est prévue dans les régions Ouest et centre du pays, avec des nuages parfois denses et bas sur les régions côtières. Plus on avance vers l’ouest, plus le risque de pluie y est plus fort.

Sur les hauts plateaux, des nuages sont attendus en début de matinée, suite à cela, un temps dégagé est prévu par l’Office national de météorologie.

Des inondations à M’Sila

À M’Sila, après un été particulièrement chaud et suffoquant, le ciel éclate en pluie. L’eau, censée faire revivre la terre, a plongé la région dans un nouveau cauchemar. Celui des inondations.

Les pluies orageuses qui sont tombées sur des sols rendus imperméables par le soleil de l’été ont causé des dégâts considérables dans plusieurs communes de la région.