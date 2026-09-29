Météo Algérie : nouveau BMS pour de fortes pluies, plusieurs wilayas en alerte ce mardi

La météo en Algérie restera perturbée dans plusieurs régions du pays ce mardi 29 septembre 2026. L’Office national de la météorologie (ONM) a reconduit ses bulletins météo spéciaux (BMS) de niveau 2 pour de fortes pluies pouvant atteindre 40 mm, avec une validité qui se prolonge jusqu’à mercredi. En parallèle, plusieurs wilayas sont concernées par des pluies, des orages ainsi que des vents et des tourbillons de sable.

De fortes pluies jusqu’à 40 mm dans plusieurs wilayas

Deux BMS de niveau 2 sont en vigueur ce mardi. Le premier concerne l’est de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet, Illizi et In Salah. Les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 40 mm. Le bulletin est valable de 9h ce mardi 29 septembre jusqu’à 3h mercredi 30 septembre.

Le second BMS concerne Timimoun, El Meniaâ et le sud de Ouargla, avec également des quantités comprises entre 20 et 40 mm. Il est valable de 14h ce mardi jusqu’à 14h mercredi 30 septembre.

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Plusieurs régions concernées par les pluies et les orages

En dehors des zones placées sous BMS, des pluies sont également attendues ce mardi à Batna, Béjaïa, Boumerdès, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Chlef et Adrar.

Les orages devraient toucher un territoire encore plus large. Sont notamment concernés Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Mascara, Relizane, Saïda, Sidi Bel Abbès, Ouargla, El Meniaâ, Timimoun, In Salah, Illizi, Djanet, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Adrar.

Des vents accompagnés de soulèvements de sable sont par ailleurs annoncés à In Salah et Adrar.

Les intempéries se poursuivent mercredi 30 septembre

La situation devrait rester instable mercredi, avec des précipitations et des orages dans plusieurs régions, notamment dans l’Est et le Sud algérien. Des pluies sont à prévoir à Tébessa, Batna, Illizi, In Salah, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Les orages concerneront pour leur part Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Ouargla, El Meniaâ, Timimoun, Illizi, In Salah, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam.

Les services de Météo Algérie annoncent également des vents à In Guezzam, tandis que des vents de sable souffleront à Tamanrasset et In Guezzam.

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25 incendies éteints en 24 heures

Sur un autre volet, la Protection civile a fait état de 25 incendies touchant le couvert végétal, les cultures agricoles, les palmeraies et les bottes de foin entre le 28 et le 29 septembre 2026, jusqu’à 7h du matin.

Selon le bilan communiqué par les services concernés, les 25 incendies enregistrés durant cette période ont tous été éteints.

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