Météo Algérie : l’ONM émet une alerte canicule au nord et sud du pays

L’été de 2022 annonce des températures assez hautes dans la majorité des wilayas du pays. Ainsi, on remarque une chaleur importante à travers plusieurs régions.

Selon l’Office national de météorologie (ONM), les températures des régions du nord et du sud vont augmenter dans la soirée d’aujourd’hui et au cours des prochains jours.

Il a également indiqué que la température a atteint 47 degrés Celsius à In Salah, Adrar, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Reggane et Ain Guezzam. Et 45 degrés Celsius à Menia, Ghardaïa, Ain Amenas, Djanet et Ilizi.

Ainsi, l’ONM a émis un bulletin météo spécial orage et pluie dans les régions du sud depuis cet après-midi jusqu’à 18 heures. Les wilayas concernées sont In Salah, Djanet, Bordj Badji Mokhtar, Ilizi et Tamenrasset.

En ce qui concerne les wilayas du sud, l’ONM affirme que les températures ont connu une légère diminution comparé aux jours précédents. La température varie entre 28 et 30 degrés Celsius à Annaba, Skikda, Béjaïa, Alger, Oran, Tipaza, Jijel, Boumerdes, Mostaganem, et Ain Timouchent. Pour ce qui est des wilayas Guelma, Constantine, Souk Ahras, Sétif, Taref, et Oum El Bouaghi la température est de 40 degrés Celsius.

A l’intérieur du pays, les températures vont atteindre les 40 degrés Celsius, et 39 degrés Celsius sur le littoral.

Les wilayas sahariennes vont observer une température de 47 degrés Celsius à l’ombre.

Quelles sont les prévisions marines ?

Pour ce qui est du littoral, la mer sera agitée en plus du vent qui va atteindre 40 KM/H dans les régions du centre, et entre 20 et 25 KM/H dans les régions de l’Est et de l’Ouest.

Enfin, pour la journée de demain 10 juin 2022, la mer sera très agitée avec des vagues qui atteindront 2.5 mètres au niveau du littoral Est.