Météo Algérie : l’hiver persiste pour ce 20 mars

Pour cette journée du dimanche 20 mars 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo deux alertes jaunes, un pour des pluies et une seconde pour des vents violents.

Les wilayas concernées par l’alerte jaune vents violents sont : Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, M’Ghair, Touggourt, El Oued et Ouargla.

Les wilayas concernées par l’alerte jaune pluies : Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’sila et Batna.

Du coté du ciel

Sur les régions de l’Ouest et du Centre le ciel sera principalement nuageux, avec des nuages bas mais avec des éclaircies sur les wilayas du centre, et plus nuageux en après-midi.

Pour les régions de l’Est le ciel sera partiellement nuageux, avec des nuages bas en matinée, puis plus nuageux au cours de l’après-midi.

Concernant les régions du sud, le temps sera généralement nuageux sur le nord Sahara, et plus ensoleillé en descendant plus au sud jusqu’à l’extrême sud.

Températures pour ce dimanche 20 mars

Pour ce qui est du mercure, le températures restent stables. Pour ce qui est des wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 15 et 20 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 9 et 21 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 18 et 37 degrés.